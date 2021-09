La Nintendo Switch baisse de prix à 269€ !

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Bon plan pour les gamers ! La très populaire Nintendo Switch s'offre une rare baisse de prix sur Amazon avec un tarif qui passe de 299€ à 269€. Ce n'est pas une réduction énorme mais toujours bon à prendre pour offrir ou se faire plaisir.



Idem du côté de la Fnac qui propose le même rabais, rare pour la console aux 90 millions d'unités vendues depuis 2017.

Une console polyvalente et qui cartonne toujours autant

Vous le savez certainement, la particularité de la Nintendo Switch, c'est qu'on jouer de manière nomade ou chez soi, sur sa TV. Le "coeur" de la Switch ressemble à une PS Vita, tandis que le dock vous attendra bien sagement dans votre salon pour profiter d'un affichage Full HD plus confortable.



Celle qui avait été couronnée par Time Magazine en 2019 comme l'un des 10 produits high-tech les plus incontournables de ses dix dernières années, la Switch se vend toujours aussi bien alors qu'une version OLED arrivera dans quelques semaines (le 8 octobre), mais pour pratiquement 100€ de plus. La Switch 2021 aura un écran légèrement plus grand (7 pouces), un stockage interne doublé et un port Ethernet. Mais pas de changement sur la puissance ou l'autonomie.



Pour elle, outre son aspect 2 en 1 unique, la console du nippon propose un catalogue de jeux remplis d'exclusivités comme Mario bien sûr, mais aussi Zelda, Luigi’s Mansion ou encore les derniers Pokémon. Sans oublier un tas de jeux accessibles sur le store intégré.



Acheter la Switch avec son nouveau prix :

Qui pensait offrir la Switch à Noël ? C'est le moment de profiter d'une réduction qui permettra d'acheter un jeu en plus ou un sac de transport par exemple.