Sondage : 1 propriétaire d'iPhone sur 10 va acheter l'un des iPhone 13

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

12



Chaque année, les instituts de sondages s'en donnent à cœur joie... Essayer de connaître la tendance et la demande autour des futurs iPhone qui vont être annoncés de façon imminente. Un récent sondage mené par Savings.com et sondant près de 1500 consommateurs s'est intéressé à la décision des clients Apple : vont-ils renouveler leur iPhone pour l'un des quatre modèles d'iPhone 13 ?

Seulement 10% se disent déjà prêt à acheter l'iPhone 13

Est-ce que les iPhone 13 rencontreront le même succès que la génération actuelle d'iPhone ? S'il est impossible de le prédire avant la commercialisation, on peut tout de même avoir un aperçu avec les premiers retours des clients. Savings.com s'est intéressé aux consommateurs qui sont en plein cœur de l'écosystème Apple, ceux qui sont déjà conquis par la firme de Cupertino depuis parfois plusieurs années.

Le sondage a ouvertement demandé si l'iPhone 13 était dans leur projet de renouvellement pour leur iPhone, sur 1500 consommateurs sondés, il y en a eu environ 150 qui ont déjà préparé l'argent et qui s'apprêtent à passer par les précommandes ou attendre le jour du lancement.



Pour le reste des sondés, les avis sont plutôt mitigés, 26% attendent de voir les fonctionnalités que va annoncer Apple et les réels changements apportés dans les composants internes, d'autres excluent complètement l'hypothèse d'acheter l'un des iPhone 13. Ce refus d'investir dans le nouveau smartphone s'explique par une situation financière difficile à cause de la pandémie ou encore que leur iPhone tient toujours la route et qu'ils n'y voient pas de nécessité d'acheter le dernier modèle maintenant.

Seulement un utilisateur d'iPhone sur 10 dans notre enquête a déclaré qu'il prévoyait de passer au nouvel iPhone lorsqu'il sera lancé, tandis que 26 % ont déclaré qu'ils n'en étaient pas encore sûrs. Près de 2 sur 3 ont déclaré qu'ils ne changeraient pas leur téléphone actuel pour le dernier modèle. Pourtant, avec environ 116 millions d'utilisateurs d'iPhone aux États-Unis, cela pourrait équivaloir à près de 12 millions de ventes infaillibles si le téléphone se lance, et 30 millions d'autres si les utilisateurs indécis finissent par faire le changement.

Dans la liste des fonctionnalités qui pourraient faire basculer une décision vers un achat potentiel on retrouve l'écran 120 Hz, mais aussi la connectivité satellite en orbite basse (LEO) qui permet d'appeler ou d'envoyer des SMS à partir d'un satellite dédié sans passer par son opérateur (en cas d'absence de couverture réseau).

Beaucoup des sondés ont déclaré que cette nouveauté (révélée il y a quelques semaines par les rumeurs) s'avérait être très attrayante et pourrait être l'argument idéal pour acquérir l'un des iPhone 13.

27% pour cent des personnes qui ont dit qu'elles achèteraient l'iPhone 13 ont déclaré que la connectivité par satellite était la seule fonctionnalité qui les a le plus séduits, suivies par 22 % qui attendent le plus avec impatience les améliorations de l'appareil photo.



Les iPhone 13 vont être annoncés dans le cadre de l'Apple Event qui aura lieu demain soir au Steve Jobs Theater à l'Apple Park. Au total, 4 modèles sont attendus, Apple devrait proposer une version mini, normale, Pro et Pro Max, certains auront un écran 120 Hz ou encore une capacité de stockage allant jusqu'à 1 To.

D'autres nouveautés comme la connectivité LEO, la puce A15 Bionic, l'écran toujours allumé ou encore de nouvelles couleurs sont attendues, du moins... D'après les indiscrétions !



