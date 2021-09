Comparatif : iPhone 12 VS iPhone 13 quelles différences retrouve-t-on ?

Hier à 21:05 (Màj hier à 21:39)

Julien Russo

24



Après plusieurs mois d'attentes, c'est désormais officiel, les iPhone 13 sont disponibles pour le plus grand bonheur des clients. Comme vous avez pu le remarquer lors de l'Apple Event, les nouveaux iPhone 13 possèdent des caractéristiques et fonctionnalités convaincantes, mais est-ce vraiment assez pour un consommateur qui hésite à acheter l'un des iPhone 12 pour faire des économies ?

iPhone 12 VS iPhone 13

Le lancement d'une nouvelle génération d'iPhone provoque obligatoire une grosse diminution du prix des modèles commercialisés l'année dernière. En ajoutant à cette baisse du prix facturé par Apple, une promotion proposée par l'un des revendeurs, on peut obtenir l'un des iPhone 12 à un prix très bas.

Du coup, il devient tout à fait légitime de se poser la question : "est-ce vraiment intéressant de prendre l'un des iPhone 13 quand je peux presque avoir l'équivalent avec un iPhone 12 ?".



Si Apple vous recommande bien évidemment de vous faire plaisir et d'acheter l'un des derniers modèles, il est intéressant de se faire un avis par soi-même en faisant une comparaison des caractéristiques entre l'ancienne génération d'iPhone et la nouvelle. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de grande différence...

iPhone 12 mini VS iPhone 13 mini

On commence cette comparaison par le modèle le plus petit, il s'agit de celui qui rencontre le plus de difficultés dans les ventes mondiales, puisque le petit écran n'intéresse plus grand monde. Cependant, Apple souhaite toujours répondre à la demande des consommateurs qui préfèrent des petits écrans pour leurs smartphones.

Caractéristique iPhone 12 mini iPhone 13 mini Écran - Super Retina XDR de 5,4 pouces (2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp) OLED

- Taux de rafraîchissement de 60 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) - Super Retina XDR de 5,4 pouces (2 340 x 1 080 pixels à 476 ppp) OLED

- Prise en charge du Dolby Vision, du HDR 10 et du HLG

- Taux de rafraîchissement de 60 Hz

- Haptic Touch

- Écran HDR

-- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) Couleurs, Finition et stockage - Noir, blanc, PRODUCT(RED), vert, bleu et mauve

- Face avant Ceramic Shield.

- Design en aluminium avec dos en verre

- Capacité de 64, 128 et 256 Go - Rose, bleu, minuit (noir), lumière stellaire, PRODUCT(RED)

- Face avant Ceramic Shield,

dos en verre et design en aluminium

- Capacité de 128 Go, 256 Go et 512 Go (au même tarif) Dimensions et poids Hauteur : 131,5 mm

Largeur : 64,2 mm

Épaisseur 7,4 mm

Poids : 133g Hauteur : 131,5 mm

Largeur : 64,2 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 140g Puce A14 Bionic, Neural Engine nouvelle génération - A15 Bionic, Neural Engine nouvelle génération (16 coeur)

- Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique

- Nouveau GPU 4 cœurs Appareil photo - Double appareil photo 12 Mpx : ultra-grand angle et grand-angle.

- Zoom numérique jusqu'à 5x - Double appareil photo 12 Mpx : grand‑angle et ultra grand‑angle

- Zoom numérique jusqu'à 5x

- Smart HDR 4 Enregistrement

vidéo - Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s - Mode Cinématique pour l’enregistrement de vidéos avec profondeur de champ réduite (1080p à 30 i/s)

- Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s

Caméra TrueDepth - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

- Smart HDR 4

- Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p) Éclairage de portrait Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Autonomie lecture vidéo Jusqu'à 15 heures Jusqu'à 17 heures Autonomie streaming vidéo Jusqu'à 10 heures Jusqu'à 13 heures Autonomie lecture audio Jusqu'à 50 heures Jusqu'à 55 heures Recharge sans fil MagSafe Jusqu'à 15W Jusqu'à 15W Recharge sans fil Qi Jusqu'à 7,5 W Jusqu'à 7,5 W Capacité de recharge rapide Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Résistance eau, poussière, éclaboussures Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Carte SIM et compatibilité 5G - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Compatible 5G (sub-6 GHz) - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Prise en charge double eSIM

- Compatible 5G (sub-6 GHz) Capteurs Face ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Face ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Connecteur Lightning Lightning Connectivité - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2.

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2.

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie

iPhone 12 VS iPhone 13

Le modèle idéal pour ceux qui veulent profiter d'un iPhone récent, sans payer toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur les modèles Pro !

Voici ce qui différencie l'iPhone 12 et l'iPhone 13

Caractéristique iPhone 12 iPhone 13 Écran - Super Retina XDR de 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels) à 460 ppp

- Taux de rafraîchissement de 60 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) - Super Retina XDR de 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels) à 460 ppp

- Prise en charge du Dolby Vision, du HDR 10 et du HLG

- Taux de rafraîchissement de 60 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) Couleurs, Finition et stockage - Noir, blanc, PRODUCT(RED), vert, bleu et mauve

- Face avant Ceramic Shield

- Design en aluminium avec dos en verre

- Capacité de 64, 128 et 256 Go. - Rose, bleu, minuit (noir), lumière stellaire, PRODUCT(RED)

- Face avant Ceramic Shield,

dos en verre et design en aluminium

- Capacité de 128 Go, 256 Go et 512 Go (au même tarif) Dimensions et poids Hauteur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur : 7,4 mm

Poids : 162 g Hauteur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur 7,65 mm

Poids : 173 g Puce A14 Bionic, Neural Engine nouvelle génération - A15 Bionic, Neural Engine nouvelle génération (16 coeur)

- Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique

- Nouveau GPU 4 cœurs Appareil photo - Double appareil photo 12 Mpx : ultra-grand angle et grand-angle

- Zoom numérique jusqu'à 5x - Double appareil photo 12 Mpx : grand‑angle et ultra grand‑angle

- Zoom numérique jusqu'à 5x

- Smart HDR 4 Enregistrement

vidéo - Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s - Mode Cinématique pour l’enregistrement de vidéos avec profondeur de champ réduite (1080p à 30 i/s)

- Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s Caméra TrueDepth - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

- Smart HDR 4

- Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p) Éclairage de portrait Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Autonomie lecture vidéo Jusqu'à 17 heures Jusqu'à 19 heures Autonomie streaming vidéo Jusqu'à 11 heures Jusqu'à 15 heures Autonomie lecture audio Jusqu'à 65 heures Jusqu'à 75 heures Recharge sans fil MagSafe Jusqu'à 15 W Jusqu'à 15 W Recharge sans fil Qi Jusqu'à 7,5 W Jusqu'à 7,5 W Capacité de recharge rapide Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Résistance eau, poussière, éclaboussures Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Carte SIM et compatibilité 5G - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Compatible 5G (sub-6 GHz) - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Prise en charge d'une double eSIM

- Compatible 5G (sub-6 GHz) Capteurs Face ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Face ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Connecteur Lightning Lightning Connectivité - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie

iPhone 12 Pro VS iPhone 13 Pro

Il est temps de passer à la comparaison du premier modèle Pro, c'est l'iPhone parfait pour ceux qui accordent une attention toute particulière aux fonctions "Pro", mais qui ne veulent pas pour autant un trop grand écran.

Caractéristique iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Écran - Super Retina XDR de 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels) à 460 ppp OLED

- Taux de rafraîchissement de 60 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) - Super Retina XDR de 6,1 pouces (2 532 x 1 170 pixels) à 460 ppp OLED

- Prise en charge du Dolby Vision, du HDR 10 et du HLG

- Taux de rafraîchissement de 120 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) Couleurs, Finition et stockage - Argent, graphite, or, bleu Pacifique

- Face avant Ceramic Shield

Design en acier inoxydable

avec dos en verre mat texturé

- Capacité de 128, 256 et 512 Go - Graphite, or, argent, bleu alpin

- Face avant Ceramic Shield,

dos en verre mat texturé

et design en acier inoxydable

- Capacité de 128, 256 et 512 Go et 1 To Dimensions et poids Hauteur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur : 7,4 mm

Poids : 187 g Hauteur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 203 g Puce A14 Bionic, Neural Engine nouvelle génération - A15 Bionic,

- Nouveau Neural Engine 16 cœurs

- Nouveau GPU 5 coeurs

- Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique Appareil photo - Système photo pro 12 Mpx : ultra grand‑angle, grand‑angle et téléobjectif

- Zoom numérique jusqu'à 10x - Système photo pro 12 Mpx : téléobjectif, grand‑angle et ultra grand‑angle

- Zoom numérique jusqu’à 15x

- Portraits en mode Nuit grâce au scanner LiDAR

- Smart HDR 4

- Photo macro Enregistrement

vidéo - Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 60 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s - Mode Cinématique pour l’enregistrement de vidéos avec profondeur de champ réduite (1080p à 30 i/s)

- Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s Caméra TrueDepth - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

- Smart HDR 4

- Portrait en mode nuit grâce au scanner LiDAR Éclairage de portrait Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Autonomie lecture vidéo Jusqu'à 17 heures Jusqu'à 22 heures Autonomie streaming vidéo Jusqu'à 11 heures Jusqu'à 20 heures Autonomie lecture audio Jusqu'à 65 heures Jusqu'à 75 heures Recharge sans fil MagSafe Jusqu'à 15 W Jusqu'à 15 W Recharge sans fil Qi Jusqu'à 7,5 W Jusqu'à 7,5 W Capacité de recharge rapide Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Résistance eau, poussière, éclaboussures Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Carte SIM et compatibilité 5G - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Compatible 5G (sub-6 GHz) - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Prise en charge d'une double eSIM

- Compatible 5G (sub-6 GHz) Capteurs Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Connecteur Lightning Lightning Connectivité - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie

L'iPhone 12 Pro Max VS l'iPhone 13 Pro Max

C'est le modèle parfait pour ceux qui veulent tout avec le format le plus grand. Cette année encore, Apple nous a surpris avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et de nombreuses améliorations.

Voici le comparatif iPhone 12 Pro Max VS iPhone 13 Pro Max.

Caractéristique iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max Écran - Super Retina XDR de 6,7 pouces (22 778 x 1 284 pixels) à 458 ppp OLED

- Taux de rafraîchissement de 60 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) - Super Retina XDR de 6,7 pouces (22 778 x 1 284 pixels) à 458 ppp OLED

- Prise en charge du Dolby Vision, du HDR 10 et du HLG

- Taux de rafraîchissement de 120 Hz

- Haptic Touch

- Luminosité maximale de 1200 nits (HDR) Couleurs, Finition et stockage - Argent, graphite, or, bleu Pacifique

- Face avant Ceramic Shield

Design en acier inoxydable

avec dos en verre mat texturé

- Capacité de 128, 256 et 512 Go - Graphite, or, argent, bleu alpin

- Face avant Ceramic Shield,

dos en verre mat texturé

et design en acier inoxydable

- Capacité de 128, 256 et 512 Go et 1 To Dimensions et poids Hauteur : 160,8 mm

Largeur : 78,1 mm

Épaisseur : 7,4 mm

Poids : 226 g Hauteur : 160,8 mm

Largeur : 78,1 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 238 g Puce A14 Bionic, Neural Engine nouvelle génération - A15 Bionic,

- Nouveau Neural Engine 16 cœurs

- Nouveau GPU 5 coeurs

- Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique Appareil photo - Système photo pro 12 Mpx : ultra grand‑angle, grand‑angle et téléobjectif

- Zoom numérique jusqu'à 12x - Système photo pro 12 Mpx : ultra grand‑angle, grand‑angle et téléobjectif

- Zoom numérique jusqu'à 12x

- Portrait en mode nuit grâce au scanner LiDAR

- Smart HDR 4 Enregistrement

vidéo - Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 60 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s - Mode Cinématique pour l’enregistrement de vidéos avec profondeur de champ réduite (1080p à 30 i/s)

- Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s

- Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

- Enregistrement vidéo HD 720p à 30 i/s Caméra TrueDepth - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur - Appareil photo 12 Mpx

- Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

- Smart HDR 4

- Portrait en mode nuit grâce au scanner LiDAR Éclairage de portrait Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono) Autonomie lecture vidéo Jusqu'à 20 heures Jusqu'à 28 heures Autonomie streaming vidéo Jusqu'à 12 heures Jusqu'à 25 heures Autonomie lecture audio Jusqu'à 80 heures Jusqu'à 95 heures Recharge sans fil MagSafe Jusqu'à 15 W Jusqu'à 15 W Recharge sans fil Qi Jusqu'à 7,5 W Jusqu'à 7,5 W Capacité de recharge rapide Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Jusqu'à 50% de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20W ou plus Résistance eau, poussière, éclaboussures Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Carte SIM et compatibilité 5G - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Compatible 5G (sub-6 GHz) - Double SIM (nano-SIM et eSIM)

- Prise en charge d'une double eSIM

- Compatible 5G (sub-6 GHz) Capteurs Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, détecteur de proximité, capteur de luminosité ambiante Connecteur Lightning Lightning Connectivité - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie - Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

- Bluetooth 5.0

- Puce Ultra Wideband (UWB)

- NFC avec mode lecteur

- Cartes Express avec réserve d’énergie

Retrouvez l'intégralité de l'annonce iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et Pro Max sur notre article dédié.

Les précommandes sont disponible dès vendredi pour une commercialisation à partir du 24 septembre !