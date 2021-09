iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 en version finale le 20 septembre

Il y a 18 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Le keynote est à peine terminé qu'on apprend qu'iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 sortiront le lundi 20 septembre. La version finale sera donc disponible dès la semaine prochaine d'après Apple juste après son événement "California streaming".

Bientôt pour le grand public !

‌iOS 15‌ et ‌iPadOS 15‌ incluent plus de 250 nouveautés, souvent petites certes, mais avec quelques fonctionnalités clés, notamment des notifications repensées, le mode Concentration, Live Text, etc.

Les quatre firmwares, ‌iOS 15‌, iPadOS 15‌, ‌watchOS 8‌ et tvOS 15 ont été présentés en avant-première en juin et ont été en test bêta au cours de l'été. Ils sortiront en version finale la semaine prochaine donc, mais pas avec macOS 12 Monterey.



Si Apple n'a pas évoqué MacOS Monterey, c'est que nous verrons le probablement un peu plus tard à l'automne aux côtés des nouveaux MacBook Pro sous Apple Silicon en 14 et 16 pouces.



En attendant, la firme devrait publier les versions Golden Master (ou Release Candidate) pour les développeurs.