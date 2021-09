iPhone 13 / iPhone 13 Pro : nouveautés, prix et date de sortie

Il y a 20 min (Màj il y a 3 min)

Julien Russo

Nous l'avons découvert il y a des mois, l'iPhone 13 est désormais officiel du côté de la firme de Cupertino après le keynote California Streaming qui a également été l'occasion de découvrir les iPhone 13 Pro. Ne perdons pas plus de temps, et entrons dans le vif du sujet avec la présentation des nouveautés, du prix et de la date de sortie des quatre iPhone 2021 !

L'iPhone 13 / 13 Pro : les nouveautés principales

Parmi les nouveautés les plus marquantes sur les iPhone 2021, on retrouve plusieurs fonctionnalités qui vont probablement vous faire craquer, plusieurs rumeurs avaient vu juste et se confirment ce soir...

Lancement de la puce A15 avec toujours plus de puissance (voir dans l'article)

avec toujours plus de puissance (voir dans l'article) Encoche réduite de 20% sur tous les modèles d'iPhone 13

sur tous les modèles d'iPhone 13 Arrivée de l'écran 120 Hz exclusivement pour l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

exclusivement pour l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max Prise en charge du mode nuit sur les photos réalisées avec un zoom

Lancement d'un nouveau mode cinématique qui permet d'ajouter autant que vous voulez de profondeur à la vidéo (13 Pro et Pro Max exclusivement)

Une encoche réduite et quelques modifications sur le design

L'objectif est de faire disparaitre cette fameuse encoche au profit de capteurs sous l'écran, si pour l'instant le géant californien n'y arrive pas, le processus progressif de réduction de l'encoche semble avoir été activé.

Avec les iPhone 13, vous allez retrouver une encoche plus petite et plus fine (20% de moins sur la surface de l'écran) et bénéficier d'un meilleur confort lorsque vous jouez ou que vous regardez des vidéos.

L'encoche réduite est présente sur... iPhone 13 mini Oui iPhone 13 Oui iPhone 13 Pro Oui iPhone 13 Pro Max Oui

Le nouvel écran 120 Hz

C'était la fonctionnalité la plus attendue...

Les nouveaux iPhone 13 possèdent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le même qu'on retrouve sur l'écran ProMotion de l'iPad Pro.

Avec un certain retard par rapport à certains de ses concurrents, Apple offre enfin à ses clients cette incroyable opportunité qui va nettement améliorer l'expérience utilisateur.

L'écran ProMotion 120 Hz sur... iPhone 13 mini Non, l'iPhone reste avec un écran 60 Hz iPhone 13 Non, l'iPhone reste avec un écran 60 Hz iPhone 13 Pro Oui, l'iPhone aura l'écran 120 Hz iPhone 13 Pro Max Oui, l'iPhone aura l'écran 120 Hz

Au-delà du taux de rafraîchissement qui occupe quasiment à 100% notre esprit sur cette annonce officielle, il y a aussi d'autres caractéristiques intéressantes à prendre en compte.

Vous retrouvez du Super Retina XDR sur tous les modèles d'iPhone 13

L'écran est en Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n'importe quel autre smartphone sur le marché !

L'iPhone 13 mini et 13 auront un écran Super Retina XDR, plus lumineux et qui livre une expérience hors du commun. À noter une prise en charge du Dolby Vision, du HDR 10 et du HLG

Tous les iPhone 13 auront le Haptic Touch.

Écran de 1200 nits max en HDR et 800 nits en standard (pour les iPhone 13 mini et 13), sauf 13 Pro et Pro Max qui sont à 1000 nits en standard.

Pour éviter de tuer la batterie, Apple a fait en sorte que l'écran ProMotion adapte son taux de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz selon l'utilisation du moment

Les tailles d'écrans ne changent pas, l'iPhone 13 mini conserve ses 5.4 pouces, le 13 et 13 Pro restent eux aussi à 6.1 pouces et le modèle Pro Max n'ira pas plus haut que les 6.7 pouces.

La puce A15

La puce A15 profite toujours d'une gravure en 5nm, mais avec un procédé amélioré qui permet d'augmenter les performances et de diminuer la consommation énergétique.

Apple annonce plusieurs informations qui permettent de faire une comparaison avec les précédentes générations, selon les déclarations d'Apple :

La puce A15 est la puce la plus rapide comparé à toutes les autres puces sur les smartphones concurrents

La puce A15 possède 15 milliards de transistors

La puce A15 alimente les modules photos pour optimiser l'expérience utilisateur

Nouveau CPU à 6 cœurs (deux dédiés à la puissance et les autres à l'économie d'énergie)

Nouveau GPU à quatre cœurs avec des graphiques 30% plus rapides que toutes les autres puces concurrentes

Moteur neuronal à 16 cœurs qui peut traiter jusqu'à 15,8 milliards d'opérations à la fois

Un cœur graphique supplémentaire sur l'iPhone 13 Pro et Pro Max

Évidemment, tous les iPhone 13 annoncés ce soir bénéficient de la nouvelle puce A15.

L'appareil photo de l'iPhone 13

Connaissant l'importance qu'apporte certains clients à la performance de l'appareil photo, Apple se doit chaque année de nous surprendre à coup de nouveautés et d'améliorations de qualité de vos photos.

Voici ce qu'apporte les iPhone 13 côté photos :

40% plus de lumière grâce à un nouveau capteur 12 mégapixels agrandi

L'objectif grand angle sur les iPhone 13 mini et 13 utilise le même système de stabilisation que l'iPhone 12 Pro Max

Augmentation de l'épaisseur des capteurs arrière sur les 13 Pro et 13 Pro Max

Le zoom optique passe à 3x. Et Apple introduit la fonction Macro. Une bonne nouvelle pour prendre des photos de très près sur l'iPhone 13 Pro et Pro Max

L'ultra grand angle sur le 13 Pro et Pro Max est bien meilleur en basse lumière, il est même compatible avec le mode nuit, tout comme le téléobjectif.

L'iPhone 13 Pro et Pro Max intègrent Smart HDR 4, et il est possible de modifier un style en temps réel et même le retoucher avec le format RAW.

Le mode nuit est même disponible sur le zoom (iPhone 13 Pro et Pro Max)

Possibilité de filmer en ProRes (iPhone 13 Pro et Pro Max) attention : 4K 30 i/s

La batterie et l'autonomie

Comme l'annonçait les rumeurs, les iPhone bénéficient d'une plus grosse batterie, ce qui signifie plus de mAh et donc une meilleure autonomie. Sans surprise, comparé aux chiffres des iPhone de l'année dernière on ne remarque pas une grande différence. La meilleure autonomie est en partie pour "encaisser" le fort besoin énergétique du taux de rafraîchissement 120 Hz, mais aussi du modem 5G. Les deux composants les plus gourmands en énergie à l'intérieur des nouveaux iPhone.



L'iPhone 13 obtient un gain d'autonomie de 2,5 heures en plus que l'iPhone 12, quant à l'iPhone 13 mini, il gagne 1,5 heure de plus. Concernant l'iPhone 13 Pro, on retrouve un gain d'autonomie de 1,5 heure et l'iPhone 13 Pro Max obtient 2,5 heures d'autonomie en plus.

Autonomie Lecture vidéo Streaming Vidéo Lecture de fichier audio iPhone 13 mini Jusqu'à 17 heures Jusqu'à 13 heures Jusqu'à 55 heures iPhone 13 Jusqu'à 19 heures Jusqu'à 15 heures Jusqu'à 75 heures iPhone 13 Pro Jusqu'à 22 heures Jusqu'à 20 heures Jusqu'à 75 heures iPhone 13 Pro Max Jusqu'à 28 heures Jusqu'à 25 heures Jusqu'à 95 heures

Dimensions et poids des iPhone 13

L'iPhone 13 Mini

L'iPhone 13 Mini fait :

Hauteur : 131,5 mm

Largeur : 64,2 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 140 g

L'iPhone 13

L'iPhone 13 fait :

Hauteur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 173 g

L'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Pro fait :

Hauteur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 203 g

L'iPhone 13 Pro Max

L'iPhone 13 Pro Max fait :

Hauteur : 160,8 mm

Largeur : 78,1 mm

Épaisseur : 7,65 mm

Poids : 238 g

Les couleurs disponibles sur les iPhone 13

Chaque année, Apple propose de nouvelles couleurs comparées à la génération d'iPhone précédente.

Visiblement, cette année encore Apple n'a pas changé son habitude. Que ça soit pour les iPhone 13 mini et iPhone 13 ou pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, on retrouve plusieurs nouvelles couleurs !



Sur les iPhone 13, vous pourrez choisir l'une des couleurs suivantes :

Rose

Bleu

Minuit (noir)

Lumière stellaire

Rouge (PRODUCT RED)

Pour les iPhone 13 Pro, Apple vise des finitions plus haut de gamme avec des couleurs plus "chic" et "glamour". Voici les couleurs que vous allez retrouver :

Bleu alpin

Argent

Or

Graphite

Date de sortie des iPhone 13

La grande question maintenant qu'on se pose, c'est à partir de commande allons-nous pouvoir précommander et obtenir les nouveaux iPhone 13 ?

La précommande est lancée dès ce vendredi sur l'Apple Store en ligne et chez tous les revendeurs qui peuvent participer en simultanée. Le stock risque d'être limité pour le démarrage, si vous êtes intéressé, soyez le plus vif possible !



Le jour de disponibilité des iPhone 13 aura lieu le 24 septembre, c'est à partir de cette date que les clients ayant précommandé leur iPhone commenceront à recevoir leurs commandes, c'est aussi à partir de cette date que les Apple Store physique et les revendeurs peuvent commander à écouler leurs stocks.

Les prix des iPhone 13

Voici les prix officiels pour acheter les nouveaux iPhone 13 en France, les tarifs que vous apercevez ci-dessous prennent en charge la TVA.