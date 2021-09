Bons plans iOS : FineScanner AI PRO, Color Tap, KEV

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment FineScanner AI PRO, Color Tap, KEV. L'occasion d'économiser 46€ !



Applications gratuites iOS :

Starship Earth (App, iPhone / iPad, v1.1, 135 Mo, iOS 12.0, philippe braekman) passe de 1,99 € à gratuit. Starship Earth met notre système solaire en mouvement. Naviguez et assistez aux mouvements de nos planètes lorsqu'elles traversent la Voie lactée.



L'application vous permet de prendre n'importe quel angle de vue, de vous déplacer avec les planètes, de zoomer jusqu'à votre position sur la Terre pour observer la vitesse et la direction de la rotation de la Terre.



Les + : Visitez l'espace

C'est beau Télécharger l'app gratuite Starship Earth





Flowing (App, iPhone / iPad, v1.3.5, 98 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,99 € à gratuit. Reprenez le contrôle de votre sommeil avec Flowing et rejoignez une communauté de miliers de personnes qui dorment mieux chaque nuit.



Sélectionnez des sons et des mélodies que vous aimez, combinez-les et réglez le volume de chaque son pour créer votre mélange. C’est simple et ça fonctionne !



Les + : Belle bibliothèque

Permet la méditation Télécharger l'app gratuite Flowing





KEV (App, iPhone / iPad, v5.3, 10 Mo, iOS 11.0, Satnam Singh) passe de 2,29 € à gratuit. L'application KEV transforme votre iPhone ou iPad en un posemètre professionnel et facile à utiliser.

Minimaliste, KEV analyse l'aperçu en direct de la scène et vous donne des données précises sur la balance des blancs en Kelvin.



Essayer d'obtenir la balance des blancs parfaite sur votre reflex numérique peut être ennuyeux. KEV vous aide en vous indiquant ce que devrait être la balance des blancs.

Vous pouvez mesurer la température de couleur d'une source lumineuse en Kelvin sans avoir à dépenser des centaines de dollars pour des appareils professionnels.



Les + : Les résultats semblent très bons Télécharger l'app gratuite KEV





Jeux gratuits iOS :

Infinite Flight Simulator (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v21.05, 101 Mo, iOS 10.0) passe de 0,99 € à gratuit. Infinite Flight offre l'expérience de simulation de vol la plus complète sur appareils mobiles, que vous soyez un novice curieux ou un pilote chevronné. Explorez des paysages haute définition du monde entier avec notre flotte diversifiée d'appareils détaillés, personnalisez chaque vol en choisissant l'heure, les conditions météo et en configurant le poids de l'appareil.



Les + : Des dizaines d'avions parmi une flotte diverse d'avions de ligne

Plusieurs régions avec des images satellites de haute définition Télécharger le jeu gratuit Infinite Flight Simulator





Mini War (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v11.02, 34 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 4,99 € à gratuit. C'est un jeu de bataille de chars très classique comme Battle City sorti sur NES.



Les développeurs ont modifié ce jeu classique et l'ont ramené au 21 siècle. Mini War est la suite de Super Tank Battle. Il reprend tous les avantages de ce dernier tout en ajoutant de nombreux nouveaux éléments.



Les + : 5 difficultés

De belles heures de jeu Télécharger le jeu gratuit Mini War





Color Tap (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.5, 24 Mo, iOS 13.0, Great Scott AB) passe de 2,99 € à gratuit. Avec Color Tap Pixels, vous pouvez tout colorer, de la nourriture, des véhicules, des personnages aux lieux célèbres et aux animaux exotiques - et pas si exotiques. Conçu pour les enfants - un espace sûr sans suivi ni publicité.



Une application de couleur par numéros amusante, relaxante et sans publicité avec un contenu pixel art de haute qualité. Des heures de coloriage amusant avec un robinet et un glissement de doigt.



Facile à naviguer et à déplacer dans l'illustration - peu importe si vous souhaitez appuyer sur des carrés de couleur unique ou peindre et faire glisser votre doigt pour colorer de plus grandes zones.



Les + : Pour les plus petits...

et même les grands ! Télécharger le jeu gratuit Color Tap





Promotions iOS :

Calendar 366 (App, iPhone / iPad, v2.1.9, 37 Mo, iOS 12.0, Vincent Miethe) passe de 7,99 € à 1,99 €. Rendez-vous et tâches, réunions et échéances, anniversaires et dates - rentabilisez au maximum votre temps avec Calendar 366 !

Tout ce que peut faire un calendrier... Calendar 366 le fait mieux - et toutes ses fonctions sont ajustables facilement et intuitivement.



Un rendez-vous chez le dentiste n'est pas le mariage d'un proche et votre calendrier doit savoir faire la différence.

Comment et à quelle fréquence souhaitez-vous recevoir un rappel des événements importants ?

Créez un calendrier correspondant à vos préférences et priorités.



Les + : L'un des meilleurs dans sa catégorie

Il a reçu de nombreuses récompenses Télécharger Calendar 366 à 1,99 €





FineScanner AI PRO (App, iPhone / iPad, v15.2, 110 Mo, iOS 13.0, ABBYY) passe de 49,99 € à 28,99 €. ABBYY FineScanner AI - le premier scanner intelligent fonctionnant grâce à l'IA qui transforme votre appareil mobile en un outil multi-fonctions permettant de capturer rapidement des documents et des livres, de créer des copies électroniques aux formats PDF et JPEG et d'extraire des textes à partir de documents scannés, rendant possible leur édition et leur partage.



FineScanner AI - la solution de numérisation mobile la plus novatrice et la plus évoluée, une véritable alternative aux scanners de bureau, capable de numériser les documents aussi bien que les livres.



Utilisez l'appareil photo de votre iPhone pour numériser des documents, reçus, articles de magazines, notes, recettes, tableaux, graphiques, diapositives de présentation ou même des panneaux d'affichage.



Les + : Possibilité d'extraire le texte

La puissance de l'IA Télécharger FineScanner AI PRO à 28,99 €