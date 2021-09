Les iPhone 13 supportent le double eSIM !

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Selon les spécifications techniques de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 mini, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, tous les appareils comprennent la prise en charge de la double eSIM, une fonctionnalité nouvelle dans la gamme d'iPhone cette année. Apple a d’ailleurs publié un document d'assistance avec plus de détails sur l'eSIM dans les nouveaux modèles, y compris les instructions de configuration.

Du dual-SIM virtuel sur iPhone 13

La prise en charge de la double eSIM signifie que les modèles d'iPhone 13 peuvent utiliser deux eSIM simultanément plutôt qu'une seule eSIM et une nano-SIM physique, un pas de plus vers la dématérialisation de la puce. Et il s’agit donc d’une vraie nouveauté qui n’a pas été évoquée lors du keynote.

Les anciens modèles d'iPhone comme l'iPhone 12 avaient déjà le double SIM (depuis l’iPhone XS / XR), mais ne fonctionnaient qu'avec une eSIM et une nano-SIM physique. Les modèles d'iPhone 13 prennent toujours en charge l'eSIM et la nano-SIM, mais prennent également en charge deux eSIM pour adopter des forfaits d'opérateur sans carte SIM physique.

D’ailleurs, on comprend que les iPhone 13 d'Apple ne seront pas livrés avec une carte SIM physique cette année aux USA lorsqu’ils sont achetés avec un forfait, les opérateurs utiliseront plutôt les capacités eSIM pour l'activation. Étant donné que l'activation de l'eSIM est utilisée pour les appareils connectés à un opérateur lors de la commande, une connexion WiFi sera nécessaire pour la configuration.

Les modèles d'iPhone 13 et d'iPhone 13 Pro connectés à l'opérateur arriveront prêts à être activés avec eSIM et pourront se connecter à votre service vocal et de données cellulaires sans carte SIM physique. Vous aurez besoin d'une connexion Wi-Fi pour la configuration. Pour activer l'eSIM sur un iPhone non connecté, veuillez contacter l'opérateur de votre choix lorsque vous serez prêt.

La connexion avec un opérateur ultérieurement peut se faire en insérant une carte SIM physique ou en contactant un opérateur pour l'activation de l'eSIM.

Les modèles d'iPhone 13 seront disponibles en précommande le vendredi 17 septembre et seront officiellement lancés le vendredi 24 septembre. Pour tout savoir sur les nouveautés, consultez notre article sur les iPhone 13 et iPhone 13 Pro.