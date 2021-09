Samsung se moque de l’écran 120 Hz et de l’encoche des iPhone 13 Pro

Il y a 39 min

Medhi Naitmazi

2



Après le lancement de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max hier soir, qui disposent d'écrans ProMotion avec une fréquence de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz, Samsung n’a pas hésité à tacler Apple pour avoir été en retard sur ce point. Idem sur l’encoche.

Samsung tacle Apple, mais…

Pendant l'événement Apple, le compte officiel Samsung Mobile a tweeté : « Nous sommes avons des taux de rafraîchissement à 120 Hz depuis un certain temps maintenant... » Alors qu'Apple a fait l'objet de nombreuses rumeurs pour adopter ProMotion dans son iPhone au cours des dernières années, Samsung vient tout juste d'adopter un taux de rafraîchissement de 120 Hz.



We’ve been refreshing at 120Hz for a while now... — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

Mais quand on regarde de près, le premier smartphone phare Samsung à adopter une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz a été le Galaxy S20, sorti en mars 2020, ce qui signifie que le coréen exagère légèrement, d’autant qu’Apple le propose depuis 2017 que l’iPad Pro…



Quant à l’encoche, le constructeur asiatique se moque également d’Apple en disant : « imaginez avoir encore une encoche en 2021 ».

"Imagine still having a notch in 2021." - #GalaxyZFold3 5G — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021

Pour le reste, il faudra surtout juger avec l’écran sous les yeux pour voir si Apple fait mieux que son concurrent.



Rappelons que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, aux côtés de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 mini, disposent d'entailles plus petites, d’une puce A15 plus rapide, la double eSIM et d'appareils photo améliorés. Tout est évidemment à retrouver dans nos articles détaillés, y compris le comparatif avec l’iPhone 12.