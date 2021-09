iPhone 14 : un seul modèle n'aura pas l'écran 120 Hz

Avec les iPhone 13, Apple a choisi de proposer l'écran ProMotion 120 Hz uniquement pour les modèles Pro et Pro Max. Une décision qui n'est pas surprenante puisqu'il s'agit d'un écran nouvelle génération qui coûte plus cher et il fallait bien apporter une attractivité supplémentaire aux iPhone Pro vu le faible nombre de nouveautés.

Les iPhone 14 auront tous le 120 Hz, sauf un modèle !

C'est la grosse nouveauté de cette année, Apple passe enfin ses iPhone à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui sera nettement plus confortable pour les jeux ou encore les vidéos. Cette bonne nouvelle s'est accompagné d'une petite déception puisque l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 restent quant à eux avec du 60 Hz, ils ne pourront pas profiter d'un taux de rafraîchissement plus élevé.



Ce concept de proposer uniquement le 120 Hz aux modèles "Pro" devrait disparaitre avec les iPhone 14, du moins si on en croit un récent rapport du média coréen The Elec.

Selon les informations obtenues, dès la prochaine génération d'iPhone, le 120 Hz devrait se démocratiser, ce qui signifie que l'iPhone 14 pourrait en bénéficier sans être sous l'étiquette "Pro".

Seulement un modèle pourrait conserver son écran OLED LTPS sans prise en charge du 120 Hz, il s'agirait d'un iPhone 14 à bas prix (mais qui ne serait pas une version mini).



Pour rappel, l'iPhone 14 marquera la fin des écrans inférieurs à 6 pouces, Apple ne souhaite plus continuer à produire ce type de smartphone à cause de la faible demande qui empire progressivement avec le temps.



Le rapport informe également que LG Display a réussi à gagner la confiance d'Apple pour fournir les écrans OLED LTPO des iPhone en 2022, le fournisseur et partenaire de longue date a convaincu Apple en répondant à toutes les exigences qualité pour venir sur le même terrain que Samsung Display.