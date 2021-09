Apple publie un site Fitness+ en France avant sa sortie

Il y a 7 heures

Alban Martin

4



Depuis mardi dernier, nous savons que le service Fitness+ sera bientôt disponible en France. En effet, pendant le keynote du 14 septembre, la firme a annoncé l'expansion de son service de sport à distance dans de nombreux pays.



Une étape avant la sortie française d'Apple Fitness+

En attendant la date de sortie officielle, Apple nous propose une page "Aperçu" sur son site français, mais pas seulement. Outre la France, Apple Fitness Plus sortira bientôt en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Russie, en Suisse, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Arabie saoudite et aux Émirats Arabes-Unis.

Avec ce mini-site, on revoit la configuration requise pour en profiter. Le service sera accessible à ceux qui possèdent une Apple Watch 3 ou plus récente sous watchOS 7.2 minium, un iPhone 6s ou plus récent sous iOS 14.3 minimum, un iPad sous iPadOS 15, ou une Apple TV HD ou 4K sous tvOS 15.



Bien évidemment, le service est payant à hauteur de 9,99€ par mois, mais Apple offrira 3 mois gratuits pour tout achat d'une Apple Watch. Cela va de l'Apple Watch 3 à l'Apple Watch 7.

Apple Fitness+ est une expérience de mise en forme pour tout le monde, avec Apple Watch. Vos données personnelles d’entraînement sont enregistrées par votre Apple Watch et synchronisées sur votre iPhone, iPad ou Apple TV. Dix types d’entraînements vous sont proposés par les meilleurs coachs au monde. La fonctionnalité Marchez vous offre une expérience de promenade audio, animée par des invités inspirants. Et vous pouvez vous dépenser en écoutant la musique de vos artistes préférés.

Voici les caractéristiques mises en avant par Apple :

11 types d’exercices, dont HIIT, Pilates, Renforcement, Yoga et Marche.

Votre fréquence cardiaque et vos stats en temps réel à l’écran, pour une motivation maximale.

De nouvelles séances chaque semaine, de 5 à 45 minutes.

Des séances vidéo et audio de Méditation guidée.

