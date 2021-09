Vous pouvez télécharger tvOS 15 sur Apple TV et HomePod en version finale

Alban Martin

Après iOS 15, Apple publie logiquement tvOS 15 pour les dernières Apple TV. Souvenez-vous que lors du keynote de juin, la firme de Cupertino n'avait même pas mentionné cet OS, évoquant simplement des nouveautés HomeKit. Les HomePod sont également concernés puisqu'ils partagent le même firmware.

Les nouveautés de tvOS 15 pour Apple TV

Apple compte beaucoup sur sa box pour enrichir et piloter son écosystème, tout comme sur son enceinte intelligente.



On commence par HomeKit qui est capable d’interagir avec les clefs de serrures enregistrées dans le Wallet. Autrement dit il est possible d’ouvrir la porte de chez vous avec votre iPhone ou même votre Apple Watch. Après la voiture, Apple s’attaque à la maison.



Le tout nouveau système SharePlay quant à lui sera bien intégré à l’Apple TV, mais un peu plus tard. Pour mémoire, il s'agit de partager un film ou une série avec votre entourage à distance.



L'application Maison permet de gérer ses caméras HomeKit depuis l'Apple Watch et l'Apple TV. On pourra voir en temps réel si quelqu'un sonne à votre porte.



Autre changement intéressant, l'arrivée de Spatial Audio avec les AirPods Pro ou Max connectés à l'Apple TV.



Toujours au rayon des petits ajustements, tvOS 15 permet de se connecter dans une app sans utiliser la télécommande, mais via l'iPhone avec Face ID ou Touch ID.



Rappelons enfin que Siri s'ouvre aux appareils tiers et on devrait le retrouver bientôt chez les partenaires d'Apple.



tvOS 15 : les Apple TV compatibles

Concernant la compatibilité tvOS 15, vous pouvez télécharger le firmware sur l'un des modèles suivants :

Apple TV HD

Apple TV 4K 2017

Apple TV 4K 2021

Comment installer tvOS 15

Pour installer tvOS 15, il suffit de lancer votre Apple TV puis d'aller Réglages > Général > Mises à jour de logiciels pour télécharger la nouvelle version. La procédure peut prendre plusieurs dizaines de minutes.

Et les nouveautés sur HomePodOS 15

Passons au HomePod. Apple n'a pas oublié ses enceintes avec les nouveautés suivantes :

Sélectionnez un HomePod mini ou une paire stéréo comme haut-parleurs par défaut de votre Apple TV 4K;

Les commandes de lecture apparaissent automatiquement sur l'écran de verrouillage de votre iPhone lorsqu'un HomePod mini diffuse à proximité;

Réglage du niveau de basse inférieur pour profiter de la musique sans déranger les voisins;

Siri peut allumer votre Apple TV, démarrer un film et contrôler la lecture;

Siri ajuste automatiquement son niveau de parole en fonction de l'environnement de la pièce et du volume de l'utilisateur;

Siri peut contrôler les appareils connectés à un moment précis, comme éteindre les lumières dans 10 minutes

Le HomePod peut contrôler plus d'appareils HomeKit à la maison

OS 15 : les HomePod compatibles

Quant à la compatibilité des HomePod 15, vous pouvez télécharger le firmware sur l'un des modèles suivants :

HomePod 2017

HomePod Mini 2020

Comment installer HomePodOS 15

Pour installer tvOS 15 sur un HomePod, ouvrez l'app Maison depuis l'iPhone qui a configuré l'enceinte au départ, puis tapez sur Domicile dans le coin supérieur gauche. Ensuite, appuyez sur "Réglages du domicile" > "Mise à jour logicielle". Idem, l'installation de la mise à jour peut prendre un certain temps, soyez patient.