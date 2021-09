Apple Pay est désormais disponible dans l'app cryptos Kraken

Si vous vous penchez sur les cryptos ces derniers temps, vous connaissez sans doute la plateforme Kraken (v1.8.1, 60 Mo, iOS 13.0), qui permet notamment d'acheter du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies phares. Ses gros plus ? La simplicité du process, mais également la sécurité derrière qui font de cette dernière l'une des solutions les plus crédibles dans le milieu.



Et bonne nouvelle pour les possesseurs de l'application mobile, puisque cette dernière vient de se mettre à jour pour accueillir Apple Pay.

Kraken se met désormais à Apple Pay

En effet, depuis quelques heures maintenant, il est désormais possible de retrouver une belle mise à jour de l'application Kraken, permettant des "transactions plus rapides et plus faciles". Pour l'occasion, l'équipe derrière le projet à publier la nouvelle sur ses réseaux, permettant notamment d'en savoir plus sur l'utilisation :

Nous sommes heureux d'annoncer des transactions plus rapides et plus faciles dans l'application Kraken avec Apple Pay et Google Pay !



Choisissez simplement la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter, saisissez le montant et sélectionnez Apple ou Google Pay dans le menu "Payer avec". Si vous n'avez pas encore ajouté de carte, vous pouvez le faire directement depuis l'application Kraken.

Télécharger l'app gratuite Kraken - Buy Bitcoin & Crypto