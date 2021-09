Le HomePod a droit à Dolby Atmos et la qualité Lossless avec iOS 15.1

Hier à 23:35

Medhi Naitmazi

Réagir



En plus de la version bêta d'iOS 15.1, Apple a également introduit un firmware HomePod 15.1 qui apporte la prise en charge de Lossless et Dolby Atmos Spatial Audio au HomePod et au HomePod mini.

Les HomePod à la fête avec iOS 15.1

Le logiciel bêta du HomePod est réservé à certains invités et n'est pas fourni aux développeurs à des fins de test, mais plusieurs utilisateurs ont découvert que la prise en charge de Lossless et Spatial Audio est incluse dans la version bêta.

Apple a ajouté Dolby Atmos à travers sa technologie Spatial Audio et la qualité sans perte aux appareils iOS et Mac en mai pour Apple Music, mais a promis que la fonctionnalité arriverait pour les HomePod et HomePod mini à une date ultérieure.

Lossless Audio et Dolby Atmos peuvent être activés via l'application Maison. Ouvrez « Réglages du domicile » puis allez sur votre votre profil > Domiciles > Apple Music. À partir de là, activez Lossless Audio et Dolby Atmos. Notez que ces options apparaissent dans la version bêta d'iOS 15.1, mais que la version bêta du HomePod 15.1 semble nécessaire pour utiliser réellement ces fonctionnalités.

Si tout se passe bien, ces fonctionnalités devraient être lancées avec le logiciel HomePod 15.1 qui devrait être publié en même temps que iOS 15.1. La sortie serait prévue pour le mois d’octobre sur iPhone, iPad, Apple TV et HomePod donc,