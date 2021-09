YouTube Music et Google Photos s'offrent des widgets XL sur iPadOS 15

Il y a 2 heures

Alban Martin

Avec le lancement d'iOS 15 et de l'iPad OS 15, Google a annoncé plusieurs mises à jour d'applications pour prendre en charge les dernières fonctionnalités de la plate-forme. Cela inclut les nouveaux widgets XL, le mode Concentration et la prise en charge de Spotlight.

Google met à jour ses apps pour iOS 15

Sur l'écran d'accueil, Google Photos et YouTube Music déploieront des widgets extra-larges. Le service de diffusion en continu affiche les illustrations de l'album / de la liste de lecture à gauche, tandis que vous obtenez une grille 4 × 2 de suggestions supplémentaires à droite. Pendant ce temps, le widget Photos affichera une large image de paysage de votre bibliothèque.

Depuis le lancement d'iOS 14 à l'automne dernier, Google a introduit des widgets pour les applications clés, les widgets pour Photos étant arrivés sur Android un peu plus tard, en août, dans le cadre d'Android 12.



Google ajoute que ses applications sont mises à jour pour « fonctionner avec le mode Concentration », ainsi que pour « rendre les notifications aussi pertinentes et opportunes que possible ». Vous recevrez toujours des alertes pour la navigation Google Maps, des rappels de tâches, des notifications de sonnette d'accueil et d'autres messages importants de Gmail.

Mais les notifications qui ne sont pas aussi urgentes ou ne nécessitent pas d'action immédiate iront directement au centre de notifications, où vous pourrez les vérifier quand cela vous convient le mieux.

Enfin, les résultats de Google Drive et YouTube Music apparaîtront dans la recherche Spotlight. Les mises à jour iOS 15 de Google sont en cours de déploiement et seront entièrement disponibles dans les semaines à venir.

