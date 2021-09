CarKey bientôt disponible pour Hyundai Genesis ?

Alexandre Godard

Le fait de pouvoir déverrouiller sa voiture avec son iPhone est un rêve de longue date qu'Apple a réalisé il y a quelques mois. Une technologie encore en chantier qui a commencée sur des modèles de la marque BMW et qui devrait bientôt s'étendre sur les véhicules Hyundai Genesis selon les infos inscrites sur ce fichier.

Après BMW, Hyundai devrait à son tour se lancer sur cette technologie

Voilà une fonction que nous sommes tous pressés d'avoir sur notre véhicule même s'il faut reconnaître que cela va prendre des années à réellement se démocratiser. L'année dernière, Apple a annoncé la prise en charge d'une clé de voiture numérique via l'application Wallet.



L'objectif, pouvoir verrouiller, déverrouiller et même démarrer son véhicule grâce à son iPhone et sans la clé basique. Mieux encore, avec l'arrivée d'iOS 15, Apple améliore son système grâce à l'Ultra Wideband (iPhone 11 et modèles au-dessus) qui devrait permettre de faire ces trois fonctions sans même sortir l'iPhone de sa poche.

Jusqu'à présent, seul BMW prend en charge la technologie NFC à l'intérieur de certains véhicules mais il se pourrait bien (enfin) qu'il ne soit plus le seul très longtemps. Comme le note MacRumors, le fichier de configuration d'Apple qui se concentre sur la partie NFC des véhicules a ajouté la mention Genesis.



Un nom qui n'est pas étranger car il n'est autre que l'une des catégories de véhicules proposées par la marque Hyundai. Bien évidemment, ce n'est pas encore officiel mais au vu de la mention identique à celle de BMW sur le fichier et le fait que le fabricant coréen ait annoncé par le passé qu'il travaillait bien sur l'implantation de cette technologie, nul doute qu'on se rapproche d'une officialisation. Rappelons que Genesis a annoncé une fonction similaire sur Android pour 2022.



Quel sera le prochain constructeur à intégrer Carkey d'Apple ? Mercedes, Audi, Volkswagen, Peugeot, Renault, ... ?