Facebook présente ses nouveaux Portal Go et Portal+ 2021

Il y a 35 min (Màj il y a 31 min)

Corentin Ruffin

Il aura fallu deux années pour que Facebook renouvelle enfin sa gamme d'haut-parleurs intelligents du nom de Portal. En effet, le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg vient de présenter le Portal Go et le Portal+, embarquant tous deux un grand écran.



Pour rappel, le principe de ces deux accessoires est de proposer du contenu audio et vidéo, mais également de pouvoir communiquer en visio avec ses proches ou ses collègues grâce à la caméra présente, qui suit le sujet s'il se déplace.

Facebook met à jour sa gamme Portal

Le premier des deux, Portal Go, propose un écran 10 pouces, une caméra de 12 Mpixels, mais dispose désormais d'une batterie permettant de faciliter le déplacement. On retrouve une caméra grand angle qui a pour but de suivre la personne si elle se déplace, et ainsi toujours le cadrer les d'appareils vidéo.

Que vous couriez après vos bambins, emmeniez mamie et papi faire le tour de votre cabane ou que vous ayez simplement besoin de changer d’air, Portal Go permet de discuter dans toutes les situations.



Ce dernier est d'ores et déjà disponible à la précommande au prix de 229 euros avec expédition prévue pour le 19 octobre.



Le second, le Portal+, se veut un peu plus luxueux, avec un design mieux réussi, embarquant un écran de 14 pouces. D'ailleurs, Facebook fait le choix de miser sur le mode paysage, mais permet également d'orienter l'écran selon son envie.

Grâce à son grand écran HD intégré orientable, avec son haute-fidélité et Smart Sound, Portal+ vous permet de rester concentré(e) sur les tâches et les personnes qui comptent le plus pour vous.



Disponible à la précommande au prix de 369€, avec expédition prévue le 19 octobre.



À noter que Facebook ne collecte plus aucune donnée, que ce soit sur les appareils ou sur leurs serveurs.