Un trailer pour "La tragédie de Macbeth" avec Denzel Washington (Apple TV+)

Il y a 59 min

Alban Martin

Signée du réalisateur Joel Coen (son frère ne participe pas), "La tragédie de Macbeth" est une adaptation en noir et blanc de la pièce du même nom de William Shakespeare. Le film est prévu pour le 25 décembre au cinéma et le 14 janvier sur Apple TV+. La firme en avait acheté les droits en mai dernier.



The Tragedy of Macbeth arrive sur Apple TV+

La première bande-annonce montre le décor en noir et blanc, la direction artistique intense et le ton sombre du film. On entend la voix d'une sorcière sortir la célèbre phrase : "par la piqûre de mes pouces, quelque chose de méchant vient de cette façon."



Le film a été qualifié d'ambitieux, car il évite l'immobilisme de la pièce de théâtre. Le réalisateur Joel Coen dit qu'il préfère "l'irréalité" des plateaux sonores.

Denzel Washington joue Lord Macbeth, avec Frances McDormand dans le rôle de Lady Macbeth. Les autres membres de la distribution incluent Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson.



"La tragédie de Macbeth" sera projeté dans les salles à partir du 25 décembre, puis en première sur Apple TV+ le 14 janvier.