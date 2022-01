La tragédie de Macbeth avec Denzel Washington est disponible sur Apple TV+

Alban Martin

À partir de ce vendredi, Apple TV+ diffuse "The Tragedy of Macbeth", une interprétation du classique de Shakespeare signé Joel Coen, avec en tête d'affiche de Denzel Washington et Frances McDormand. Un film en noir et blanc qui devrait toucher un certain public.

The Tragedy of Macbeth arrive sur Apple TV+

La première bande-annonce montre le décor en noir et blanc, la direction artistique intense et le ton sombre du film. On entend la voix d'une sorcière sortir la célèbre phrase : "par la piqûre de mes pouces, quelque chose de méchant vient de cette façon."



Le film a été qualifié d'ambitieux, car il évite l'immobilisme de la pièce de théâtre. Le réalisateur Joel Coen dit qu'il préfère "l'irréalité" des plateaux sonores.

Denzel Washington joue Lord Macbeth, avec Frances McDormand dans le rôle de Lady Macbeth. Les autres membres de la distribution incluent Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson.

La Tragédie de Macbeth est bien parti pour obtenir des prix lors des prochaines cérémonies grâce à sa mise en scène saisissante et à son ambiance noire qui retranscrit la violence de la pièce de William Shakespeare avec des dialogues complètement intacts.



"La tragédie de Macbeth" est projeté dans les salles depuis le 25 décembre aux États-Unis, et désormais en première sur Apple TV+ en ce 14 janvier. Abonnez-vous à Apple TV+ pour 4,99€ par mois ou via n'importe quel offre du service d'abonnement Apple One pour en profiter sur de nombreux supports dont les appareils Apple, les téléviseurs connectés, les dongle HDMI, ou encore les consoles de jeux.

La production A24 et Apple Original Films rejoint une liste sans cesse croissante d'originaux sur le service de streaming Apple TV+. D'autres sorties télévisées télévisées à venir ce mois-ci comprennent le redémarrage de Fraggle Rock et la nouvelle série comique mystérieuse "The Afterparty".