Apple Music ne fonctionne pas sur certains iPhone 13

À l'intérieur de cette fiche, Apple explique que si vous restaurez votre nouvel iPhone ou iPad à partir d'une sauvegarde, l'application Apple Music que ce soit le catalogue musical ou les paramètres peuvent ne pas être accessibles. Autrement dit, si vous faites la manipulation habituelle pour transférer les données de votre iPhone actuel vers votre nouvel iPhone 13, vous êtes concernés par ce bug. Bien évidemment, pas de panique, Apple explique par la suite qu'une MAJ spéciale est déjà présente dans ces trois produits et qu'il suffit de la télécharger pour résoudre le problème. N'hésitez pas à partager l'infos car certains risquent d'être surpris et n'auront peut-être pas le réflexe d'aller dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

En ce vendredi 24 septembre 2021, commençons par préciser que c'est aujourd'hui que l' iPhone 13 , l' iPad mini et l' iPad 9 sont officiellement disponibles pour tous. Également depuis lundi, iOS 15 est disponible en téléchargement afin de profiter des dernières nouveautés logicielles d'Apple. Mais comme souvent qui dit nouveautés dit bugs. Comme l'annonce la fiche support d'Apple, il se peut que vous n'ayez pas accès à Apple Music sur l'un de ces trois nouveaux appareils dont l'iPhone 13.

Petite information assez importante à partager à vos amis et autres qui souhaitent acheter l'un des trois nouveaux produits d'Apple. Un bug visant Apple Music peut vous empêcher de lancer l'application. Apple a déjà mis à disposition une mise à jour qu'il suffit de télécharger au même endroit qu'iOS 15 pour faire disparaître le problème.

