Instagram corrige les bugs de son et défilement sur iPhone 13

D’autres utilisateurs rapportaient un flux principal parfois impossible à scroller. Ce n’est plus le cas avec la nouvelle version.

En plus de cette résolution, la dernière mise à jour d’Instagram corrige également les problèmes de mise en page rencontrés par les utilisateurs d'iPhone 13. En raison du nouveau design d'encoche, la barre supérieure de l'application Instagram était placée sous la barre de statut du système d’exploitation iOS 15.

Depuis la première version bêta d'iOS 15, l'application Instagram ne lisait le son des vidéos lorsque le bouton de sonnerie de l'iPhone était en mode silencieux. Même si l'utilisateur essayait d'augmenter le volume, les stories et les vidéos partagées dans le flux Instagram étaient inaudibles. Heureusement, la version 206.1 de l'application corrige ce bug.

Instagram a publié une mise à jour de son application iOS sur l'App Store qui corrige deux bogues gênants pour les possesseurs de l’un des quatre iPhone 13. Jusqu’à présent, il y avait un souci de son sur les Stories et des problèmes de mise en page spécifiquement pour les utilisateurs d'iPhone 13.

