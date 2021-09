Apple Plans : la vue en 3D va arriver à Londres, Los Angeles, New York et San Francisco

Julien Russo

La nouvelle mise à jour iOS 15 apporte de nombreuses nouveautés au sein de l'OS en lui-même, mais aussi dans les applications développées par Apple. Plans est probablement le meilleur exemple pour démontrer l'incroyable évolution qu'apporte iOS 15. L'application de cartographie connait "sa plus grande mise à jour jamais crée", Apple parle même d'une expérience urbaine qui offre des détails très poussés et des itinéraires extrêmement immersifs.

Vous ne verrez plus Apple Plans de la même façon dans ces villes

C'est à travers un communiqué de presse dans sa Newsroom qu'Apple vient de dévoiler son intention d'étendre les nouveautés iOS 15 à un grand nombre de villes à travers le monde.

Le principalement changement qu'on trouve dans Apple Plans, ce sont les grandes villes en 3D, il devient possible de se déplacer sur le plan d'une ville et de voir tous les bâtiments et même la végétation en troisième dimension.

Eddy Cue le vice-président principal des services d'Apple explique :

Nous sommes ravis d'offrir la nouvelle expérience Apple Plans. Les cartes sont le meilleur moyen de naviguer dans le monde : elles sont faciles à utiliser, magnifiquement conçues et construites avec l'intimité au cœur. Avec cette mise à jour, nous poussons Maps encore plus loin, offrant aux utilisateurs plus de moyens de découvrir la beauté naturelle du monde et d'explorer les villes grâce à une nouvelle vue 3D

Pour le lancement de cette nouveauté, seulement Londres, Los Angeles, New York et San Francisco sont concernés, mais l'affichage en 3D va très vite débarquer dans de nouvelles villes, c'est en tout cas la volonté prioritaire d'Apple.

Avant la fin de l'année, la firme de Cupertino ajoutera la vue 3D pour les villes de Philadelphie, San Diego et Washington, D.C. Dès 2022, Montréal, Vancouver et Toronto rejoindront ce nouveau mode d'affichage qui offre une expérience ultime et inédite pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir la ville ou visualiser une rue avant d'y aller.

L'autre nouveauté d'iOS 15 pour Apple Plans, c'est la navigation améliorée, désormais quand vous êtes en voiture et que vous vous déplacez avec l'aide d'Apple Plans, vous aurez des précisions exceptionnelles pour votre environnement.

Apple affiche maintenant les routes avec un meilleur détail, les voies d'autobus et de taxis ou encore les voies sur l'autoroute avec toujours plus de précision.



Tout comme le fait Waze, Apple Plans vous affiche aussi votre heure estimée d'arrivée en prenant compte du trafic routier et donc des ralentissements ou bouchons qui pourraient vous retarder.

Un "boost" pour la cartographie en transport en commun

Apple Plans n'accompagne pas que les automobilistes, cyclistes et piétons, l'application du géant californien est un véritable soutien si vous êtes un utilisateur régulier des transports en commun.

Quand vous renseignez votre station de destination à Apple Plans, l'app va prendre l'initiative de vous avertir automatiquement quand vous êtes sur le point d'arrivée, cette alerte apparait sur l'application sous forme de notification et par une vibration sur votre Apple Watch.

Avec cette nouveauté, impossible de rater votre arrêt, même si vous vous endormez dans les transports après une longue journée de travail ou un réveil difficile.



Au-delà de cette nouveauté, vous retrouvez également les horaires de transport en commun détaillés, les horaires de départ et d'arrivée en direct (qui prend en compte un possible retard), mais aussi la localisation précise d'un bus ou d'un train.

Une dose de réalité augmentée pour votre trajet

L'une des nouveautés d'Apple Plans dans iOS 15, c'est une intégration d'itinéraire en réalité augmentée, idéal pour vos trajets à pied dans un endroit que vous ne connaissez pas.

Apple assure dans son communiqué que l'application récupère des données très précises qui permettent de fournir des instructions détaillées qui peuvent être consultées en temps réel.

Les autres nouveautés d'Apple Plans dans iOS 15

Apple a aussi rappelé toutes les autres nouveautés qui font d'Apple Plans une petite révolution grâce à iOS 15 :

Look Around offre aux utilisateurs un moyen d'explorer des parties du monde grâce à une expérience interactive 3D au niveau de la rue et à une vue fluide et transparente à 360 degrés. Les clients partout dans le monde peuvent explorer des endroits comme Dublin, Édimbourg, Londres, Los Angeles, New York, Tokyo, Toronto et la campagne italienne.

Les directions à vélo indiquent l'altitude d'un trajet, l'achalandage d'une rue et s'il y a des escaliers le long d'un itinéraire. Avec le guidage vocal et Haptic Touch sur l'Apple Watch, les utilisateurs peuvent rester encore plus concentrés sur le chemin à parcourir tout en profitant de leur trajet.

Les radars informent les utilisateurs à l'approche des radars et des radars le long d'un itinéraire, avec la possibilité supplémentaire de voir où se trouvent les caméras sur la carte.

Partager l'ETA permet aux utilisateurs de partager une heure d'arrivée estimée avec leur famille, leurs amis et leurs collègues d'un simple toucher ou en demandant à Siri.

Les rapports d'incident permettent de signaler facilement et en toute sécurité un accident, un danger ou une vérification de la vitesse le long d'un itinéraire en informant simplement Siri "Il y a un accident devant lui" ou "Il y a quelque chose sur la route". Les utilisateurs peuvent même signaler lorsque les incidents affichés sur la carte ont été effacés, tout en gardant leur attention sur la route.

Flyover offre un moyen de voir certaines grandes régions métropolitaines avec des vues 3D photoréalistes et immersives. Les utilisateurs peuvent déplacer leur appareil dans l'espace pour voir une ville d'en haut, ou explorer en haute résolution alors qu'ils zooment, panoramiquent, s'inclinent et tournent autour de la ville et de ses monuments.

Favoris fournit une navigation en un clic vers les endroits fréquemment visités. Qu'ils rentrent à la maison, au travail, à la salle de sport ou à l'école, les utilisateurs peuvent simplement toucher et partir une fois qu'un emplacement est ajouté aux favoris sur l'écran de lancement.

Les cartes intérieures pour les aéroports et les centres commerciaux permettent aux utilisateurs d'ouvrir simplement l'application Maps et de voir à quel niveau ils se trouvent, de chercher des toilettes et même de savoir quels magasins et restaurants sont ouverts.

