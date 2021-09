Les fournisseurs d'Apple en pause à cause de la crise de l'énergie en Chine

Certains fournisseurs d'Apple ferment actuellement leurs activités de fabrication dans un contexte de crise énergétique chinoise qui a vu les prix augmenter et le gouvernement engager une répression de la consommation. Cela survient quelques jours seulement après qu'Apple ait lancé son nouvel iPhone 13, le meilleur jamais conçu, et est en pleine phase de ventes.

Selon un nouveau rapport du Nikkei, l'un des fournisseurs d'Apple a arrêté la production et ne reprendra pas avant la fin de la semaine.

Eson Precision Engineering, une filiale de Foxconn - le plus grand assembleur d'iPhone au monde - et un fournisseur clé de pièces mécaniques pour Apple et Tesla, a annoncé dimanche avoir suspendu sa production jusqu'à vendredi dans ses installations de la ville chinoise de Kunshan en direct réponse à la politique de la ville d'arrêt de la fourniture d'électricité à usage industriel.