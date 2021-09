Apple augmente (beaucoup) le prix des Beats Flex

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a lancé les écouteurs sans fil Beats Flex l'année dernière, qui sont venus remplacer les BeatsX tout en étant bien moins chers. Alors que les écouteurs Beats Flex étaient disponibles pour 49€ jusqu'à il y a quelques jours, Apple a mystérieusement augmenté le prix à 69€ cette semaine. Une hausse de 40% !

Un prix en hausse pour les Beats Flex

La page d'achat Beats Flex sur l'Apple Store en ligne affiche maintenant le prix du produit à 69,99 $ au lieu de 49,99 $ du côté des USA, chose qu’on retrouve également en France ou encore au Canada, dans les mêmes proportions.



Il s’agit d’un ajustement du prix mondial, sans modification du produit. Il se peut que la forte demande et / ou la pénurie de composants aient contraint Apple à revoir sa grille tarifaire. Les Beats Flex constituent l’entrée de gamme sans fil du constructeur, un moyen d’accès facile pour ceux qui trouvent les AirPods trop onéreux.

Comme nous le disions en janvier dernier lors de l’annonce de coloris supplémentaires, les écouteurs Beats Flex sont parfaits pour les utilisateurs d'Apple Watch qui veulent lire de la musique ou des podcasts directement sans iPhone, et les utilisateurs d'iPhone peuvent se tourner vers Beats Flex qui veulent couper le cordon.



Les Flex sont dotés d’un système aimanté pour relier les deux côtés, d’une connectivité USB-C pour la recharge et d’une connexion Bluetooth. L'autonomie est de 12 heures et 10 minutes suffisent à récupérer 1h30 d'écoute. Un cadeau idéal pour les sportifs ou les jeunes par exemple. Dommage que le prix ait grimpé autant…

Une promo !

Mais il n’est pas trop tard, car on trouve les Flex en promotion à 45€ sur Amazon pour quelques jours encore !