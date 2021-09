Les conditions générales d'iCloud sont injustes pour les clients selon l'Italie

Il y a 3 heures

Julien Russo

2



Depuis plusieurs mois, iCloud est sous le feu des projecteurs en Italie. En effet, l'organisme de réglementation antitrust s'est penché sur le dossier iCloud pour essayer de déterminer si les conditions générales imposées par Apple étaient justes et légales. Malheureusement pour le géant californien, ce qui a été trouvé ne serait pas du tout raisonnable pour les consommateurs.

Nouvelle poursuite judiciaire imminente ?

Les pratiques antitrust ne cessent d'être dénoncées partout dans le monde, une fois encore Apple est accusé de ne pas être juste avec les clients qui utilisent iCloud.

Dans un récent rapport de l'Autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato, il est notifié que plusieurs pratiques à l'intérieur des conditions générales d'iCloud sont déséquilibrés pour les clients italiens. Ce constat s'est fait aussi bien par les associations de consommateurs que par l'organisme qui s'occupe de surveiller les pratiques anticoncurrentielles en Italie.

Un manque de garanties de données

"Choisissez la sauvegarde iCloud pour vos appareils", "Envoyez vos photos et vidéos dans le nuage pour libérer de la place sur votre iPhone", "utilisez iCloud pour localiser vos appareils Apple"... Les raisons d'utiliser le service sont nombreuses et la firme de Cupertino incite clairement ses clients à utiliser iCloud avec du stockage gratuit ou encore des forfaits à bas prix.



En soi, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que vos données sont vraiment protégées ?

Selon le rapport, dans les conditions générales d'iCloud, Apple ne communique aucune visibilité sur les mesures de protection qui sont utilisées. De plus, les conditions générales d'iCloud refusent catégoriquement de positionner Apple en tant que responsable en cas de perte ou de fuite de vos données.



Autrement dit, si un jour iCloud fait face à un problème de sécurité dû à une ou plusieurs failles et que vos données sont impactées, il vous sera impossible de poursuivre Apple en justice puisque vous aurez accepté les conditions générales.

L'organisme de réglementation explique qu'Apple est extrêmement bien protégé de toutes les poursuites judiciaires et demandes d'indemnisations imaginables, probablement le résultat d'un long travail de l'équipe d'avocats du géant californien.

Le rapport explique également que les campagnes marketing d'Apple sont très différentes de ce qu'on voit dans les conditions générales. Le géant californien apporte une image d'endroit sûr et fiable pour stocker vos données, cependant quand on regarde en détail, il y a certaines mesures qui pourraient presque faire paniquer les utilisateurs iCloud.



Un exemple ?

Dans les conditions générales, Apple se réserve le droit de supprimer la totalité de vos sauvegardes iCloud si elles ne sont pas mises à jour dans les 6 mois qui suivent. Résultat, si vous quittez un jour l'iPhone ou l'iPad pour vous rapprocher d'un appareil Android, votre retour dans l'écosystème Apple risque de se faire sans votre dernière sauvegarde iCloud !

Une information qui est écrite dans les toutes petites lignes...

Des modifications de conditions générales qui peuvent se réaliser à tout moment

La deuxième règle qui a attiré l'attention de l'Italie, c'est la permission de changer les conditions générales à tout moment. Apple se réserve le droit de publier une actualisation le lundi puis de modifier à nouveau le lendemain. Évidemment, vous devrez à chaque fois accepter les nouvelles conditions générales, mais comme 0,01% des utilisateurs lisent les grands textes et valident directement, il y a peu de chance que vous vous rendiez compte d'un détail qui pourrait vous gêner.

Apple trouve cela complètement normal

Du côté d'Apple, les conditions générales d'iCloud sont quasiment identiques à toutes les autres offres de stockage en ligne qu'on peut trouver en Italie et dans le reste du monde.

Selon l'entreprise, les conditions sont conçues de sorte à rappeler aux clients que les données uploadées vers le cloud n'atterrissent pas dans un endroit sans risque.