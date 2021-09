Révélation : les innovations photos et vidéos de l'iPhone se préparent 3 ans à l'avance

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Lorsque de nouveaux produits sont commercialisés, certains hauts responsables chez Apple accordent des interviews exclusives à des YouTubers, mais aussi à des médias spécialisés. Graham Townsend le vice-président de l'ingénierie matérielle de l'appareil photo chez Apple a fait une grande révélation au British GQ sur l'organisation du travail avec son équipe.

Apple prépare les nouveautés photos et vidéos jusqu'à 3 ans à l'avance

La photo macro, les portraits en mode nuit qui exploitent le scanner LiDAR, l'ajout considérable de lumière dans les photos, le mode cinématique... Toutes les nouveautés que vous retrouvez sur la dernière génération d'iPhone ont en réalité fait l'objet d'un travail très poussé qui a commencé quand l'iPhone XS et XS Max ont été annoncés.

Dans une interview, Graham Townsend a révélé qu'avec son équipe d'ingénieur spécialisé dans le secteur de la photographie, le travail autour des fonctionnalités photos et vidéos de l'iPhone commençaient en général 3 ans avant le lancement officiel.



Cette avance est inévitable pour maintenir un rythme d'innovation et ne pas causer un retard qui pourrait décaler la commercialisation d'un nouvel iPhone. Cet écart de 3 ans permet à l'équipe de Townsend de travailler sans pression en cas de difficulté dans le développement des nouvelles technologies matérielles et logicielles.

La planification doit commencer environ trois ans à l'avance, car c'est à ce moment-là que nous fixons réellement les spécifications du silicium. Par exemple, le capteur est défini à ce moment-là et le processeur A15 Bionic est également figé. C'est à ce moment-là que nous devons commencer à parler avec Jon et à prévoir les expériences que nous voulons. Il est évident que lorsque nous avons conçu le nouvel objectif ultra-large, nous voulions proposer des photos macro. Mais comment cela va-t-il fonctionner à la fois en photo et en vidéo ?

Townsend a expliqué lors de l'entretien que le mode cinématique qu'on retrouve sur les nouveaux iPhone 13 est quelque chose de fantastique, mais qui a demandé beaucoup de travail et qui a apporté de nombreuses complications.

Pour rappel, il s'agit d'un mode vidéo qui change automatiquement la profondeur de champ avec une mise au point qui suit les mouvements de la scène pour comprendre instantanément le sujet principal.

Ce fut un long processus avec beaucoup de routes venteuses, mais comme les choses les plus profondes, cela prend un certain temps. Nous ne regardons pas seulement la profondeur de chaque cadre, mais il y a aussi cette chose appelée stabilité temporelle : alors que nous nous déplaçons entre les cadres avec des gens qui bougent, comment pouvons-nous nous assurer que vous ne vous retrouvez pas avec des bords bizarres et des choses comme ça ?

Pour conclure l'interview, le vice-président de l'ingénierie matérielle de l'appareil photo souligne les incroyables avancées que propose Apple sur son iPhone. Selon ses propos, c'est loin d'être fini, il y a encore plein d'autres surprises et innovations à venir sur les prochains modèles !



Source