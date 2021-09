Apple présente les 10 podcasts payants et gratuits les plus populaires

Aujourd'hui, c'est la journée internationale du podcast, à cette occasion Apple a voulu marquer le coup en donnant une visibilité des tendances du moment sur l'application Apple Podcasts. Le géant californien a partagé deux classements séparant les contenus payants et gratuits.

Depuis maintenant 3 mois, les utilisateurs d'Apple Podcasts peuvent accéder à des contenus premium en échange d'un abonnement à renouvellement mensuel.

Le prix n'est pas fixé par Apple, mais plutôt par le créateur du podcast directement, c'est à lui de mesurer la valeur financière des épisodes qu'il met en ligne.

Si certains y voyaient une popularité timide, c'est apparemment tout le contraire, les utilisateurs fidèles à un podcast n'hésitent pas à payer un abonnement pour avoir accès à des contenus supplémentaires (ou en avance) que n'auront pas les utilisateurs gratuits.



Aujourd'hui, Apple Podcasts se positionne sur le même point de vue économique que l'App Store, c'est-à-dire vous retrouvez des contenus gratuits, mais aussi des contenus payants pour ceux qui souhaitent une expérience plus poussée.

À travers le site podnews.net, Apple a partagé le classement des podcasts qui ont eu le plus d'auditeurs dans le monde entier sur les trois derniers mois.

Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit que de podcasts de créateurs américains. On retrouve des studios spécialisés dans ce domaine, mais aussi des créateurs de podcasts de type influenceurs qui connaissent un succès grâce à leur solide communauté.

Oliver Schusser le vice-président d'Apple Music et de Beats a déclaré :

Les abonnements et les chaînes Apple Podcasts ont été lancés il y a quelques mois à peine et déjà les auditeurs du monde entier bénéficient de nouveaux spectacles spectaculaires et d'avantages exclusifs d'une variété de créateurs incroyables tels que Wondery, Luminary et maintenant Marvel Entertainment. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la baladodiffusion - aider des centaines de millions d'auditeurs à trouver l'inspiration, la connexion et la joie tout en créant des entreprises robustes et durables avec des créateurs du monde entier.