Apple annonce des signets chiffrés de bout en bout sur Safari

Il y a 3 heures

Alban Martin

Apple a encore renforcé la sécurité et la confidentialité de ses services iCloud en changeant le chiffrage de bout en bout pour les signets Safari, empêchant quiconque, sauf vous, d'y accéder. On parle des sites que vous avez mis en favoris et qui sont synchronisés sur votre compte Apple.

Faits marquants :

Apple active le cryptage de bout en bout pour les signets Safari

Les signets sont cryptés sur l'appareil, en transit et sur les serveurs iCloud

Cela garantit que personne d'autre que l'utilisateur ne peut accéder aux signets Safari enregistrés

Les signets Safari dans iCloud complètement sécurisés

Avant ce changement, Apple appliquait un cryptage de bout en bout à d'autres types de contenu Safari, y compris l'historique et les onglets ouverts. Le cryptage de bout en bout n'a pas été intégré pour protéger les signets iCloud dans Safari, mais cela change maintenant, selon un utilisateur très attentif qui a partagé sa découverte sur Reddit.

Désormais, vos signets Safari sont cryptés sur vos propres appareils, lorsqu'ils sont en transit (lorsqu'ils sont synchronisés avec iCloud) et au repos (tout en étant stockés sur des serveurs). Cela empêche les petits malins d'intervenir entre le cloud et votre appareil pour attraper les favoris non protégés lorsqu'ils sont synchronisés.

Tous les types de données que les applications Apple stockent dans iCloud n'utilisent pas ce type de cryptage.

Tout savoir sur la sécurité iCloud

Les éléments cruciaux comme Apple Pay, les données d'intégrité, les mots de passe enregistrés, les messages échangés et plus encore utilisent un chiffrage de bout en bout. Mais comme l'énonce un document d'assistance sur le site web d'Apple, des applications comme Photos et Notes, et des fonctionnalités telles que les sauvegardes iCloud, n'utilisent que le cryptage AES 128-bits.

iCloud sécurise vos informations en les cryptant lorsqu'elles sont en transit et en les stockant dans iCloud dans un format crypté. De nombreux services Apple utilisent le cryptage de bout en bout, ce qui signifie que vous seul pouvez accéder à vos informations, et uniquement sur les appareils de confiance où vous êtes connecté avec votre identifiant Apple.

Le document d'assistance contient une liste détaillée de toutes les fonctionnalités iCloud et de leur niveau de protection individuel en termes de cryptage et de sécurité.

Le cryptage de bout en bout offre le plus haut niveau de sécurité des données. Sur chacun de vos appareils, les données que vous stockez dans iCloud et qui sont associées à votre identifiant Apple sont protégées par une clé dérivée des informations uniques à cet appareil, combinées au code d'accès de votre appareil que vous seul connaissez. Personne d'autre, pas même Apple, ne peut accéder aux informations cryptées de bout en bout.

Comme mentionné précédemment, tout ce qui est stocké dans iCloud ne profite pas de la protection la plus fort. Savoir quels types de données sont protégés avec quel cryptage est crucial pour comprendre dans quelle mesure vos données sont réellement sécurisées sur les plates-formes et les services de l'entreprise.

Si Apple se place tout en haut en matière de sécurité et de confidentialité, elle laisse intentionnellement des fonctionnalités telles que la sauvegarde iCloud non protégées. Par conséquent, les forces de l'ordre ne peuvent pas suivre vos échanges sur iMessages ou surveiller votre surf sur Safari, mais peuvent obtenir une copie de votre sauvegarde iCloud la plus récente...