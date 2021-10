Apple serait-il le numéro un du gaming dans le monde ?

Alexandre Godard

Selon un récent rapport, Apple aurait gagné plus d'argent grâce aux jeux vidéo en 2019 que les quatre mastodontes de l'industrie listés ci-dessous. Une révélation assez folle, d'autant plus qu'en septembre de cette même année, Apple a dévoilé Apple Arcade, son service spécialisé pour les jeux via un abonnement.

Apple : leader dans le gaming au niveau des bénéfices ?

Comme l'indique le titre de l'article du Wall Street Journal, Apple ne fabrique pas de jeux vidéo mais a tout de même réussi à se retrouver parmi les premiers dans cette catégorie en termes de bénéfices. Aussi fou que cela puisse paraître, la Pomme serait donc la société qui génère le plus de revenus liés aux jeux vidéo dans le monde (2019).



Selon un rapport du WSJ basé sur des analyses et certains chiffres publiés lors du procès d'Apple contre Epic Games, Apple aurait gagné plus d'argent sur les jeux en 2019 que Sony, Microsoft, Nintendo et Activision réunis, rien que ça...

Pour réussir une telle performance, Apple s'est bien évidemment servi de sa commission de 30% imposée sur l'App Store et les milliers de jeux qui y sont proposés. Du côté des chiffres, on estime qu'en 2019 toujours, la firme de Cupertino aurait généré 8.5 milliards de dollars grâce aux jeux.



Un chiffre qui démontre une fois de plus la puissance mondiale d'Apple et qui nous permet de comprendre pourquoi les géants comme Apple et donc les GAFAM sont souvent attaqués et critiqués sur cette situation de "monopole".



Attention tout de même, lors du procès, Apple a déclaré que la marge d'exploitation évoquée était bien éloignée de la réalité. Autrement dit, le chiffre annoncé ne prend pas en compte tous les coûts extérieurs, ce qui réduit considérablement le bénéfice final.