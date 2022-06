Apple devient le 3ᵉ plus grand distributeur de jeux vidéo, devant Microsoft

⏰ Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Réagir



Au fil des années, Apple a su diversifier ses activités afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est justement ce que démontre cette analyse ainsi que ce classement qui dévoile qu'Apple est la troisième société au monde qui génère le plus de gains sur un an dans le gaming.

Une histoire de milliards, comme souvent avec Apple

Qui a dit qu'il fallait forcément produire des jeux à plusieurs millions de dollars pour gagner de l'argent dans le jeu vidéo. Avec son service Apple Arcade, le géant américain continue de grimper dans l'univers du gaming, et ce n'est pas ce classement qui viendra nous contredire. Bien évidemment, la commission présente sur l'App Store et donc sur les jeux vidéo présents à l'intérieur est la raison principale de ce montant colossal.

© Statista sur la base des données de Newzoo



Comme indiqué par les analystes de Newzoo, le créateur de l'iPhone se place désormais 3ᵉ dans le classement des revenus liés au gaming en 2021. Si Tencent et Sony restent les deux premiers, Apple a le mérite de se trouver devant d'autres géants comme Microsoft, Google ou encore Activision-Blizzard.



Toujours du côté de la pomme, cela représente 15.3 milliards de revenus engrangés et une augmentation nette de 17.7% en comparaison avec l'année précédente.



Au passage, on comprend mieux pourquoi Microsoft est impatient d'acquérir Activision-Blizzard. Si l'on cumule les deux, cela porte le total à 21 milliards de dollars, ce qui permet de repasser devant Apple. D'ici là, Apple a le temps de continuer sa stratégie pour continuer de grimper.