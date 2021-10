L'Apple Watch devient plus populaire que Rolex

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1



Les produits de la Pomme ont réussi à se faire une solide réputation dans le monde entier, mettant à mal certaines marques en place depuis de nombreuses années. Les derniers résultats montrent qu'Apple est toujours une marque majeure dans l'esprit des adolescents et des jeunes adultes.

Mais, mieux encore, il semblerait que la smartwatch de la firme ait dépassé un mastodonte du marché auprès des consommateurs : on parle bel et bien de Rolex.

L'Apple Watch a le vent en poupe, l'iPhone cartonne chez les adolescents

Dans l'édition de l'automne 2021 de l'enquête "Taking Stock with Teens" de Piper Sandler, le cabinet a interrogé environ 10 000 adolescents sur leurs habitudes d'achat, leurs aspirations et les technologies qu'ils utilisent.



Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple continue de marquer les esprits, surtout dans l'esprit des adolescents et des jeunes adultes. Dans l'enquête, environ 87 % des personnes interrogées déclarent posséder un iPhone. Mieux encore, 88 % disent avoir l'intention d'acheter un iPhone, ce qui constitue un record pour l'enquête.

Ces tendances sont encourageantes alors que l'entreprise continue de présenter de nouveaux iPhones 5G, qui pourraient constituer un rafraîchissement important du cycle de produit", écrivent les directeurs généraux de Piper Sandler, Harsh Kumar et Chris Donat. "Nous pensons que ces tendances positives peuvent également servir de catalyseur à une nouvelle croissance des services, car la base initiale du matériel Apple continue de croître.

En ce qui concerne l'utilisation des smartwatches, Apple a dépassé Rolex comme première marque de montres à l'automne, avec une part de 39 % contre 35 %. Le taux de possession d'AirPods est toujours assez élevé chez les adolescents, à 67 %. Bien que l'argent liquide reste le mode de paiement préféré des adolescents, utilisé par 85 % des personnes interrogées, Apple Pay est la deuxième option la plus utilisée.



Une enquête fortement intéressante à retrouver à cette adresse.