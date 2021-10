FiLMiC Pro supporte le format ProRes des iPhone 13 Pro (+tuto)

La nouvelle version 6.17 de Filmic Pro est disponible avec une prise en charge complète du format ProRes pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, ce qui en fait la première application iOS disponible avec prise en charge de cette nouveauté. La vidéo ProRes, qui est accélérée matériellement par la puce A15 Bionic, est l'une des fonctionnalités de tête d'affiche des variantes professionnelles haut de gamme de l'iPhone 13 récemment sorti. Mais elle n'est pas encore disponible.

Avant qu'Apple ne publie sa prochaine mise à jour iOS 15.1 avec prise en charge de ProRes dans l'application Appareil photo par défaut, les développeurs de Filmic Pro ont ajouté indépendamment la prise en charge de la nouveauté. Filmic Pro prend en charge quatre variantes ProRes. La mise à jour comprend 4 niveaux d'encodage avec ProRes Proxy, ProRes LT, ProRes 422 et ProRes 422 HQ. Chaque saveur de ProRes dispose d'un débit binaire plus élevé, ce qui permet aux utilisateurs de faire le compromis entre la qualité et l'espace de stockage.

Nous sommes fiers de vous présenter une première mondiale avec la sortie de FiLMiC Pro v6.17 : le support ProRes ! Cette mise à jour inclut le support complet de la capture ProRes sur l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

La vidéo ProRes arrive sur iPhone

Quand Apple a annoncé le support ProRes lors de son keynote iPhone 13, ce n'était pas une surprise. Prévu par les rumeurs, ce format était très demandé par les utilisateurs professionnels depuis quelques années.

Jusqu'à la sortie de l'iPhone 13 Pro, les appareils d'Apple ne pouvaient capturer des vidéos qu'en HEVC (H.265) ou en AVC (H.264). Ces codecs sont idéaux en raison de leur taille de fichiers relativement légère, mais ils sont fortement compressés et donc complexes, ce qui se fait au détriment des performances, de la qualité vidéo (perte très faible tout de même) et surtout de la flexibilité en post-production. HEVC et AVC sont tous deux parfaits pour un usage quotidien, mais pour l'édition de vidéos et l'étalonnage des couleurs via un logiciel d'édition non linéaire comme Final Cut Pro, ce n'est pas l'idéal.

ProRes c'est quoi exactement ?

ProRes, bien qu'il ne soit pas vidéo RAW et toujours avec perte, est un format d'acquisition de qualité beaucoup plus élevée, plus flexible en post-prod et qui rend l'étalonnage des couleurs plus indulgent. Parce qu'il s'agit d'un codec moins complexe que H.264 ou H.265, il offre aux utilisateurs de meilleures performances de montage vidéo en temps réel dans des applications comme Final Cut Pro sur Mac.

Bien que ProRes soit souvent le format de livraison final pour les projets commerciaux, les longs métrages et les émissions, il n'est généralement pas utilisé comme format de diffusion pour la distribution générale sur Internet. En raison de la taille extrêmement importante des fichiers, la plupart des gens n'exportent pas de vidéos dans ProRes pour les télécharger sur des services en ligne comme YouTube. La vidéo ProRes est beaucoup plus lourde que H.265 ou H.264.

La compatibilité du ProRes dans Filmic Pro

La capture ProRes est une fonctionnalité exclusive de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max. La capture ProRes n'est pas disponible sur l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 mini ordinaire, ni sur tout autre modèle d'iPhone plus ancien, y compris l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max de l'année dernière.

Pour les modèles d'iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage, ProRes n'est disponible qu'en résolution 1080p jusqu'à 30 images par seconde. Pour profiter de la vidéo ProRes en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, ou en résolution 4K jusqu'à 30 images par seconde, vous devrez acheter un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max avec au moins 256 Go de stockage.

Toutes les saveurs de ProRes sont en 10 bits, disposent d'un sous-échantillonnage chromatique 422 et d'un codage tout intra. Cela étant dit, il existe des différences dans le débit binaire maximal et le débit binaire cible en fonction des membres de la famille ProRes que vous choisissez d'utiliser, de la résolution que vous choisissez et de la fréquence d'images sélectionnée. Il est important de noter que ProRes est une technologie à débit binaire variable. Alors que la plupart des images resteront regroupées à quelques pour cent du débit binaire ciblé, moins de bits sont utilisés sur les images vidéo qui ne produiraient pas d'avantages de l'encodage à des débits de données plus élevés.

Combien de données 4K ProRes capture-t-il sur l'iPhone 13 Pro ?

Voici un tableau pour vous donner une estimation approximative du nombre de minutes de 4K ProRes qu'une personne peut capturer avec l'iPhone 13 Pro 256 Go, 512 Go et 1 To. Les débits binaires ProRes varient en fonction du sujet capturé. Souvent, le débit de données sera inférieur au débit de données maximal. Gardez également à l'esprit que ce sont les meilleurs scénarios, puisque le système d'exploitation, les applications et les données consomment considérablement ces quantités maximales de stockage, la quantité de stockage disponible pour la capture 4K ProRes sera plus faible dans les scénarios du monde réel.

Débit Mb/s Débit MB/s 1 minute 128 Go 256 Go 512 Go 1 To ProRes Proxy 170 21 1,3 Go 100 min 201 min 402 min 803 min ProRes LT 360 45 2,7 Go 47 min 95 min 190 min 379 min ProRes 422 540 68 4,1 Go 32 min 63 min 126 min 253 min Siège du ProRes 422 735 92 5,5 Go 23 min 46 min 93 min 186 min

Lorsque vous détaillez les chiffres, il est facile de voir à quel point 4K ProRes peut être gourmand en stockage, en particulier les variantes de meilleure qualité comme 422 et 422 HQ. Cela montre clairement pourquoi Apple n'autorise pas la capture 4K ProRes sur les appareils iPhone 13 Pro avec seulement 128 Go de stockage - avec la capture ProRes 422 HQ, un tel appareil serait sur le point de maximiser le stockage après environ 20 minutes de séquences dans un scénario réel. 128 Go de stockage n'est pas si mal, mais la capture 4K ProRes n'est tout simplement pas réaliste pour cette quantité compte tenu des débits de données élevés. Peut-être que le stockage de l'iPhone 13 Pro aurait dû commencer à 256 Go comme ligne de base ?

Comment capturer des vidéos ProRes sur iPhone 13 Pro avec Filmic Pro

Téléchargez et lancez Filmic Pro. Appuyez sur Paramètres > Résolution. Sélectionnez ProRes comme format et sélectionnez le membre de la famille ProRes dans le menu. Vous devriez voir un logo ProRes dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application. Si vous avez un iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage, vous serez verrouillé à la capture 1080p30 ProRes. Pour les utilisateurs disposant de 256 Go de stockage ou plus, vous pouvez choisir 1080p jusqu'à 60 images par seconde, ou 2K, 3K ou 4K jusqu'à 30 images par seconde. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer la capture ProRes. Vous pouvez voir la qualité et le nombre de minutes restantes dans le coin supérieur gauche. Une fois la capture terminée, vous pouvez visionner vos séquences directement dans Filmic Pro en appuyant sur le bouton de lecture, enregistrer les séquences sur la pellicule ou exporter les séquences vers une autre application ou destination. Ou attendre iOS 15.1 qui arrivera en version finale prochainement.

