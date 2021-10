La panne géante de Facebook a coûté 6 milliards à Mark Zuckerberg

Medhi Naitmazi

Facebook, Instagram et WhatsApp ont été confrontés à une panne massive hier soir qui a suspendus tous les services pendant plus de 6 heures. Bien que tous les réseaux sociaux de l'entreprise soient de retour en ligne, cela n'a pas empêché le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, de perdre plus de 6 milliards de dollars en bourse.



Une catastrophe pour Facebook qui perd 5% en bourse

Comme l'a signalé Bloomberg, les actions de Facebook ont diminué de près de 5 % lundi et même de 15 % par rapport à la mi-septembre. En toute logique, ces chiffres ont également affecté la valeur détenue par son créateur, qui a terminé la journée à 121,6 milliards de dollars. Zuckerberg a glissé à la 5e place de l'indice Bloomberg Billionaires, un classement des 500 personnes les plus riches du monde. En 4e place se trouve maintenant Bill Gates, cofondateur de Microsoft, avec un porte-monnaie estimé à plus de 124 milliards de dollars.

Les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes avec les services de Facebook (qui comprennent WhatsApp et Instagram) vers 17h40. Il n'a pas fallu longtemps avant que tous les réseaux sociaux de l'entreprise soient complètement hors ligne dans le monde entier. Plusieurs utilisateurs se sont rendus sur Twitter et d'autres réseaux sociaux pour se plaindre de la panne, qui a duré plus de 6 heures. Le réseau de l’oiseau bleu affichait d’ailleurs quelques soucis face à l’afflux incroyable.

Bien que les raisons exactes de la panne géante restent inconnues, il semble que la plateforme ait été affectée par un problème DNS qui "a vidé" les chemins d'accès aux domaines Facebook. Même le réseau interne de l'entreprise a été affecté, ce qui a rendu la panne encore plus longue et compliquée.

Facebook, Instagram et WhatsApp étaient de retour en ligne vers miniuit, heure de Paris.

