Facebook s'explique sur la panne mondiale

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Après s'être immédiatement excusé auprès de toutes celles et ceux qui ont été touchés par la panne de ces applications, Facebook prend le temps de revenir un peu plus en détails sur le pourquoi du comment c'est arrivé. Visiblement, une simple erreur technique sur une tâche habituelle aurait entraîné une multitude de problèmes par la suite.

Facebook : "une petite erreur qui a entraîné une cascade de problèmes"

C'était LE sujet de ce début de semaine. À moins de vivre sur une autre planète, vous êtes sûrement au courant que le groupe Facebook a subi une panne mondiale il y a deux jours et qu'il a mis du temps à résoudre le problème.

Une panne qui a provoqué l'impossibilité de se connecter à Facebook, WhatsApp et Instagram, rien que ça... Les conséquences, le cours de bourse de l'action FB a chuté, Mark Zuckerberg a perdu plus de six milliards de dollars (même s'il va à coup sûr les regagner très vite) et la concurrence à fait la fête, notamment Telegram qui a glané pas moins de 70 millions d'utilisateurs en 24 heures.



Maintenant que le problème est résolu et que nous avons entendu plusieurs versions via Twitter et autres, il est temps pour Facebook de prendre la parole. Via un article de blog, Facebook revient un peu plus en détails sur la panne et surtout les raisons qui ont causés celle-ci.



Par ailleurs, le groupe dément l'information comme quoi les données d'1.5 milliard d'utilisateurs auraient été piratées et mises en ventre sur le dark web, même s'il n'est pas tout à fait sûr de lui.