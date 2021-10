Un sondage révèle qu'une masse de clients Apple sont déçus des iPhone 13 et Apple Watch 7

Depuis la commercialisation des iPhone 13 et l'annonce de l'Apple Watch Series 7, les médias du monde entier ont mis en avant des consommateurs enthousiastes, des précommandes records et des ruptures de stock. Si tout a été fait pour montrer que les nouveaux iPhone ont eu un accueil royal, il y a une masse de clients Apple qui ont été déçus comme l'affirme un sondage.

Les iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7 n'ont pas conquis tout le monde

Un récent sondage de SellCell s'est intéressé aux impressions des clients Apple vis-à-vis de la gamme iPhone 13 et des nouvelles Apple Watch Series 7.

Au total, 5 000 utilisateurs iOS de 18 ans ou plus, tous domiciliés aux États-Unis ont remplis un questionnaire entre le 23 et le 30 septembre 2021.

La majorité des questions ciblaient les deux produits les plus populaires dans l'Apple Event : les quatre modèles d'iPhone 13 et la nouvelle Apple Watch qui sera disponible en précommande dès vendredi.



Les réponses obtenues pour les iPhone 13 sont peu valorisantes pour Apple et mettent sous le feu des projecteurs le peu de nouveautés qui ont été apportées par Apple dans cette nouvelle génération de son smartphone star.

Les sondés ont répondu à 64% que la gamme iPhone 13 n'était pas très ou pas du tout passionnante. Seulement 21,5% ont assuré que les iPhone 13 étaient quelque peu passionnants.

Apple peut se consoler avec 14,4% des sondés qui ont répondu que les iPhone 13 étaient très ou extrêmement excitants !

Et le renouvellement ?

Le sondage s'est intéressé aux personnes qui souhaitent renouveler leur iPhone actuel pour passer à la dernière génération. Environ 23,3% des sondés ont l'intention de passer à l'un des modèles d'iPhone 13, ça peut être le mini, le 13 normal comme l'un des Pro.

Il y a 2 mois, le même sondage avait été proposé alors que les iPhone 13 n'étaient pas encore dévoilés, pour rappel, il y avait 43,7% des sondés qui avaient répondu favorablement à une hypothétique migration vers l'un des iPhone 13. À travers cette incroyable chute, SellCell prouve qu'Apple n'a pas su convaincre sa communauté pour passer sur le dernier modèle.



Parmi ceux qui ont répondu vouloir renouveler leur iPhone, voici comment se divisent les modèles qui rencontrent le plus de succès :

42,5% ont répondu l'iPhone 13 Pro 26,3% ont répondu l'iPhone 13 Pro Max 22% ont répondu l'iPhone 13 9,2% ont répondu l'iPhone 13 mini

Les réponses correspondent exactement à ce que l'on voit dans la tendance actuelle des ventes. L'iPhone 13 Pro et Pro Max sont ceux qui sont les plus appréciés et l'iPhone 13 et 13 mini sont quant à eux en retrait.



Pour l'iPhone 13 mini, cela peut s'expliquer par la petite taille d'écran qui figure comme l'un des critères à exclure chez beaucoup des clients. De façon globale, l'absence de l'écran ProMotion 120 Hz pousse à payer plus cher pour obtenir l'un des iPhone 13 Pro.

Pourquoi migrer vers les iPhone 13 ?

Qu'est-ce qui a attiré les clients Apple sur les nouveaux iPhone 13 ? Sellcell a cherché à savoir qu’elles étaient les fonctionnalités et caractéristiques qui poussaient à investir dans l'un des iPhone 13.

Sans surprise voici le classement :

L'écran ProMotion (34,1%) La meilleure autonomie (25,3%) Aucune raison particulière (15,7%) Redémarrer une nouvelle année avec le trade-in programme (10,5%) Les nouveautés liées aux vidéos et photos (5,4%) L'espace de stockage 1 To (3,2%) Le processeur A15 Bionic qui offre plus de rapidité (2,6%) L'encoche plus petite (1,5%) Les nouvelles couleurs proposées (1,1%) Le support de deux eSIM (0,6%)

L'écran avec le taux de rafraîchissement en 120 Hz adaptatif est donc l'argument qui permet aujourd'hui à Apple de convaincre le plus facilement ceux qui hésitent à acheter l'un des iPhone 13 Pro. Il est probable qu'Apple s'attendait à cet engouement autour de l'écran ProMotion, ce qui explique pourquoi Apple n'a pas proposé cette nouveauté sur les modèles "non Pro".

92,5% des sondés ne vont pas acheter l'Apple Watch Series 7

Le précédent sondage de SellCell révélait un intérêt quasi inexistant envers l'Apple Watch Series 7. Cela se confirme encore une fois après l'annonce de la nouvelle montre connectée.

Alors que la précommande débute vendredi à 14h et que le lancement a lieu le 15 octobre, l'Apple Watch Series 7 semble n'intéresser personne...



Seulement 7,5% d'utilisateurs iPhone sont sur le point d'acquérir l'Apple Watch Series 7, cela fait un total de 92,5% de clients qui refusent catégoriquement d'investir plusieurs centaines d'euros dans la succession de la Series 6.



Retrouvez l'intégralité des résultats du sondage de SellCell