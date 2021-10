Apple veut tout contrôler dans CarPlay : clim, vitesse, sièges et système audio

Il y a 1 heure (Màj il y a 30 min)

Alban Martin

1



Alors que les rumeurs à long terme sur la construction d'une Apple Car s'enchaînent depuis des années, la présence actuelle du constructeur dans les voitures se limite à CarPlay. Ce système permet à un iPhone connecté d'afficher des cartes, des applications de communication et plus encore sur le système d'infodivertissement embarqué de la plupart des marques. Mais Tim Cook veut aller plus loin.

Un pas de plus vers le contrôle total du véhicule

Bloomberg rapporte aujourd'hui qu'Apple veut étendre CarPlay pour pouvoir interagir plus étroitement avec le véhicule hôte. Cela pourrait inclure le contrôle de la climatisation, le réglage des sièges et même le système audio natif. Sans oublier la lecture d'informations cruciales comme la vitesse.

Bloomberg dit que le projet, nommé "IronHeart", est encore dans ses premiers stades de développement.

Bien évidemment, toutes ces fonctionnalités potentielles dépendent de partenariats avec les constructeurs automobiles. Si Apple y parvenait, CarPlay pourrait inclure des informations telles que la température et l'humidité, l'indicateur de vitesse et plus encore. Apple veut également que les utilisateurs d'iPhone aient la possibilité de changer la climatisation, d'ajuster les sièges et de configurer le système audio de la voiture sans quitter l'expérience CarPlay.

Il y a plusieurs années, Apple a ajouté des API qui permettraient aux constructeurs automobiles de publier leurs propres applications de contrôle automobile pour apparaître dans CarPlay. Cependant, ces capacités restent en grande partie inutilisées. Et les capacités de Siri ont été carrément supprimées avec iOS 15.

On ne sait actuellement pas à quel point les constructeurs automobiles seront favorables au projet "IronHeart". Il paraît très difficile pour Apple de réussir à s'immiscer si profondément, d'autant que le constructeur américain pourrait devenir un véritable concurrent d'ici 2025 avec un véhicule électrique.