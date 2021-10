Au tour des Pays-Bas d'accuser l'App Store de pratiques anti-concurrentielles

L'enquête aurait conclu que ce système est "injustement monopolistique", autrement dit qu'il empêche la concurrence d'être au même niveau. Cette conclusion juridique n'est à l'heure actuelle pas encore rendue publique car Apple tenterait un dernier coup, mais il semble impossible que l'autorité compétente revienne sur sa décision. Décidément, cette commission de 15%-30% mise en place par Apple commence à exaspérer tout le monde. Du moins, le fait qu'il n'y ait pas une autre alternative est le problème principal. Pour rappel, dans cette enquête, c'est Match Group société mère de Tinder qui est à l'origine de la plainte. À noter que les choses sont tout de même en train de bouger car Apple a récemment indiqué qu'à partir de 2022, les développeurs pourront créer un lien dans l'application qui redirige vers une boutique extérieure et donc esquiver la commission de l'App Store. La conclusion reste pour le moment la même, Apple fait des efforts et des concessions mais visiblement pas encore assez du point de vue de certains. Espérons pour la marque que cette nouvelle directive qui entrera en vigueur l'année prochaine calmera la situation, même si l'on attend encore de voir comment elle sera mise en place.

Étant donné que c'est la dixième fois que cela arrive, allons droit au but. Après les réclamations d'autres pays, c'est au tour des Pays-Bas d'accuser l'App Store de pratiques anticoncurrentielles. Toujours sur le même sujet, les autorités hollandaises estiment elles-aussi que l'utilisation obligatoire de l'achat intégré est une pratique déloyale vis-à-vis de la concurrence.

À ce rythme-là, nous pouvons presque nous mettre à compter le nombre de pays qui mènent des enquêtes contre Apple et son App Store. Cette fois-ci, c'est au tour de l'autorité néerlandaise d'annoncer que les règles de paiement de l'App Store sont anticoncurrentielles.

