C'est au tour de l'Inde d'accuser l'App Store et le Play Store de position dominante !

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Plus le temps passe et plus on se demande combien de temps va encore tenir le modèle économique de l'App Store. Depuis l'attaque d'Epic Games, une sorte de "réveil général" a lieu et de nombreux pays dénoncent des pratiques anticoncurrentielles ainsi que des positions dominantes dans la distribution d'applications sur iOS et Android.

L'Inde contre-attaque

Après la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Japon et l'Australie, c'est au tour de l'Inde d'exprimer des préoccupations sur les pratiques d'Apple et de Google avec leurs boutiques d'applications. En effet, l'organisme indien de surveillance du numérique, L’Alliance of Digital India Foundation (ADIF) vient de mettre en ligne une étude qui a duré plusieurs mois.

Les conclusions sont accablantes pour Apple, mais aussi Google. Les deux géants californiens sont ouvertement accusés de profiter d'une position dominante qui nuit à la concurrence sur le marché des applications pour smartphones.



Dans ce grand rapport qui fait un total de 30 pages, on peut apercevoir la déclaration de Sijo Kuruvilla George qui est le directeur exécutif de l'ADIF, selon lui il ne fait aucun doute qu'Apple et Google savent ce qu'ils font et que le chemin emprunté depuis de longues années n'est clairement pas avantageux pour les consommateurs.

Kuruvilla George explique :

La position dominante dont jouissent les contrôleurs de l'écosystème des applications peut gravement nuire à la concurrence et à l'innovation sur le marché, tout en ayant un impact négatif sur l'écosystème à bien des égards. Il est donc logique que les législateurs s'intéressent à ces questions et prennent activement des mesures pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des grands acteurs.

L'étude pointe du doigt l'inquiétude mondiale vis-à-vis des méthodes d'Apple pour l'App Store et celles de Google pour le Play Store. Il est rappelé que de nombreux régulateurs dans le monde (États-Unis, Australie, Japon...) s'indignent des pratiques déloyales des deux entreprises américaines.

L'ADFI révèle également avoir reçu plusieurs plaintes de développeurs indiens (c'est en partie pour cela que l'étude a eu lieu), il y a eu des remontées concernant les commissions de 30% et de 15%, l'impossibilité de sélectionner le système de paiement souhaité ou encore d'autres contraintes qui figurent dans les règles de la boutique d'applications.



Pour le moment, l'ADIF ne mentionne pas de sanctions contre Apple. Toutefois, l'organisme indien invite Apple à prendre des mesures pour cesser cette position dominante dans la distribution des applications.

Sans surprise, les idées sont toujours les mêmes : ouvrir l'accès aux stores tiers pour offrir des commissions moins élevées aux développeurs et permettre des transactions via d'autres systèmes (Skrill, Amazon Pay, PayPal...).