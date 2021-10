App Store Connect : un système d'analyse plus complet pour suivre l'engagement

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

App Store Connect propose une nouvelle version qui vient renforcer le côté analyse des données pour les développeurs. Grâce à celle-ci, les développeurs auront des données encore plus détaillées au sujet de leur application. Voyons ensemble les nouveautés.

App Store Connect : des infos plus détaillées

Pas plus tard qu'hier, Apple a publié une nouvelle mise à jour de l'App Store Connect. Cet espace réservé aux développeurs permet de gérer et d'analyser les performances d'une application pour savoir si elle se porte bien...

Cette MAJ a justement pour but de renforcer ce domaine car elle apporte de nouvelles données de mesures de transactions dans App Analytics. À l'intérieur, on retrouve pas mal de chiffres comme le nombre de re-téléchargements, l'utilisation dans tel ou tel territoire...



Pour que le service soit encore un peu plus complet, Apple a ajouté certaines mesures concernant les téléchargements, l'argent récolté ou encore les précommandes et les mises à jour. Il est également possible de visionner ces données sur un type d'appareil précis ou sur un pays en particulier.



Voici le communiqué officiel :