L’iPhone 13 meilleur en photo que l’iPhone 12 Pro selon DXOMark

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Le mois dernier, DXOMark a publié le test de l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro, affirmant qu'il se classait logiquement devant l'iPhone 12 Pro de l'année dernière. Maintenant, la société a également réalisé l'examen de l'appareil photo de l'iPhone 13, et c'est également mieux que le 12 Pro. Une bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent ne pas débourser plus de 1000€.

Joli score de 130 pour l’iPhone 13

DXOMark explique que la note obtenue par l’iPhone 13 comprend un score photo de 138 points, ce qui est un point de mieux que l'iPhone 12 Pro, et un score vidéo de 117. D'autre part, il a reçu un score de seulement 55 points sur la partie zoom, ce qui est normal étant donné qu’il est dépourvu de téléobjectif. Au total, l’iPhone 13 affiche un score de 130.

Du côté de l'appareil photo, l'iPhone 13 ne peut pas offrir de module de télé dédié, mais est livré avec plusieurs améliorations par rapport à la génération de l'année dernière. Le nouveau module principal utilise le même capteur de taille que l'iPhone 12 Pro Max haut de gamme de l'année dernière et il y a maintenant l'autofocus Dual-Pixel au lieu du PDAF. La lumière est canalisée à travers un objectif à ouverture f/1,6 et un système de stabilisation du décalage du capteur maintient les choses stables. Le module principal est accompagné d'un appareil photo ultra-large qui présente les mêmes spécifications techniques que sur la génération iPhone 12.

Comme vous pouvez l'imaginer, l'iPhone 13 et 13 mini ont les mêmes modules d'appareil photo et DXOMark a pu le confirmer, donc quel que soit l'iPhone que vous obtenez, vous aurez la même expérience de l'appareil photo.

DXOMark fait l'éloge de l'appareil photo du nouvel iPhone 2021 en disant qu'il photographie généralement avec de belles couleurs et une balance des blancs, des tons de peau agréables dans la plupart des conditions d'éclairage, une mise au point automatique rapide, précise et reproductible, et surtout avec une mise au point vidéo précise et fluide.



D'autre part, le site spécialisé dans la dissection des modules photos critique l'absence d'un téléobjectif provoquant naturellement des limites de détail lors de l'utilisation du zoom à moyenne et longue portée. DXOMark met également en évidence le bruit dans les vidéos, en particulier en faible luminosité, et la plage dynamique limitée dans les scènes difficiles à contraste élevé.

Au final, les iPhone 13 et 13 mini se classent en dixième position du classement mondial des smartphones à égalité avec l'iPhone 12 Pro Max.



Les plus :

Exposition précise et reproductible à la cible

Généralement de belles couleurs et balance des blancs, des tons de peau agréables dans la plupart des conditions de lumière, même dans des scènes rétroéclairées complexes

Mise au point automatique rapide, précise et reproductible

Bon détail à la lumière du jour et sous l'éclairage intérieur

Exposition précise et stable, large plage dynamique en vidéo

Bon compromis texture/bruit en vidéo

Balance des blancs précise en vidéo, transition en douceur lors des changements de scène

Autofocus vidéo principalement précis et fluide

Les moins :

Bruit de luminance sur les appareils photo primaires et ultra-larges, en particulier en faible luminosité

Plage dynamique limitée dans les scènes difficiles à contraste élevé

Artefacts d'image, y compris l'éruption, la sonnerie légère et la quantification des couleurs

Détails limités lors de l'utilisation du zoom à moyenne et longue portée

Bruit en vidéo, en particulier en faible luminosité

L'éclat de l'objectif et les images fantômes en vidéo, en particulier en basse lumière

Une certaine perte de texture en vidéo, en particulier sur les visages en plein jour et à l'intérieur

Différences de netteté entre les images vidéo, fort mouvement résiduel dans les vidéos enregistrées pendant l'exécution

Comme toujours, il est important de garder à l'esprit que la méthodologie et la fiabilité des tests de DXOMark sont souvent remises en question et contestées, principalement parce que la qualité de l'appareil photo est subjective et que l'attribution d'un "score" est difficile.



Le plus important reste finalement le ressenti utilisateur et le résultat obtenu. Et notre test de l’iPhone 13 mini mettait en avant une qualité photo indéniable.