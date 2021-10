App Store : une application d'horoscope rejetée... parce qu'il y en a trop !

Tous les développeurs vous le diront, proposer une application sur l'App Store n'est pas aussi simple qu'on le pense. Apple a des exigences strictes et vous devez toutes les respecter pour espérer que votre app soit acceptée sur la boutique d'applications. S'il existe un tas de motifs de rejets, celui-ci est plutôt inhabituel et a de quoi être surprenant !

Un développeur raconte sa mauvaise expérience

Chaque semaine, des milliers d'applications sont soumises à la validation pour être publiées sur l'App Store, si certaines passent avec succès, d'autres sont refusés et sont invités à revoir leur développement ou leur thématique.

C'est le cas du développeur Night Cat Prod, après avoir créé une application iOS s'engageant à apporter une actualisation quotidienne sur les horoscopes, celui-ci a eu la mauvaise surprise de se voir rejeter son application à la dernière étape avant d'arriver sur l'App Store.



Persuadé que son application allait passer avec triomphe cette épreuve, le développeur a appris avec déception qu'Apple estimait qu'il y avait trop d'applications d'horoscopes sur l'App Store et qu'il n'était plus nécessaire d'en ajouter de nouvelles (pour le moment).

Décrivant son expérience dans un tweet (qui a été effacé depuis), il explique qu'Apple a mis en avant le non-respect de la section 4.3 des règles de sa boutique d'applications.

Voici ce que dit cette section :

Quand une catégorie est déjà saturée, évitez d'empiler les applications. L’App Store compte déjà suffisamment d’applications pour les pets, les rots, les lampes de poche, la divination, les rencontres, les jeux de boisson, le Kama Sutra, etc. Nous rejetterons ces applications à moins qu’elles ne proposent une expérience unique et de qualité. Le spam de la boutique peut entraîner votre retrait de l’Apple Developer Program.

Visiblement, Night Cat Prod n'a pas su apporter une expérience unique et de qualité dans son application d'horoscope, le développeur s'est dit surpris de cette décision qui a été tout de même brutale et inattendue. Il explique également qu'il a passé 1 an de sa vie à développer une application qui ne verra jamais le jour sur l'iPhone.

Évidemment, Apple ne ferme pas la porte à une modification de l'application, un ajout de fonctionnalités qui permettrait de se distinguer des apps qui possèdent la même thématique.

Le développeur peut également faire appel à la décision de rejet via le "Centre de résolution" afin de discuter avec un membre de l'équipe de validation des applications de l'App Store.



Night Cat Prod n'a pas mentionné une intention de faire appel, mais plutôt de se concentrer désormais sur une version Android de son application. En espérant qu'il ne se fasse pas rejeter non plus chez Google !



