Les nouveaux MacBook Pro 2021 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage minimum ?

Hier à 22:25 (Màj hier à 22:28)

Guillaume Gabriel

C'est désormais officiel depuis quelques heures, Apple vient de partager la date de sa prochaine keynote, qui aura lieu lundi prochain. Cette fois, exit les iPhone, on devrait assister à la présentation des nouveaux MacBook Pro.

Selon les rumeurs, ces derniers bénéficieraient d'un nouveau design, notamment avec des bordures plus fines. Mais ce n'est pas tout... Selon le leaker du nom de Dylandkt, les nouveaux modèles commenceraient à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, seraient dotés d'une webcam 1080p améliorée et d'une nouvelle brique de chargement.

Les MacBook Pro 2021 avec 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go

Selon Dylandkt, les modèles MacBook Pro de base de 14 et 16 pouces seront dotés de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage. Une belle avancée, quand on sait que cette configuration est disponible sur les modèles haut de gamme de 2020.

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick — Dylan (@dylandkt) October 12, 2021

Ce n'est pas tout, puisque selon ce dernier, les machines bénéficieront également d'une nouvelle brique de charge, d'une webcam 1080p, de la fameuse puce M1X et seront dotées d'écrans mini-LED.



