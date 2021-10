Apple Glass : confirmation de la présence de capteurs ToF ?

L'année prochaine, Apple devrais t faire l'annonce d'un casque VR à destination des gamers, mais également ses fameuses Apple Glass, lunettes intelligentes. Il est difficile de savoir ce que la Pomme a prévu comme fonctionnalités, mais certains brevets nous laissent entrevoir quelques-unes d'entre elles.

Quelques mois en arrière, la présence de capteurs ToF (Time of Flight) était déjà évoquée, mais aujourd'hui, nous pourrions bien en avoir la confirmation. En effet, Apple aurait passé commande de ces derniers auprès du fournisseur LG Innotek !

Selon nos confrères du site web PatentlyApple, la Pomme aurait passé commande auprès du fournisseur LG Innotek pour des capteurs ToF dans le but d'en implémenter dans son casque.

LG InnoTek fournirait son module de temps de vol (ToF) 3D à Apple et Microsoft pour leurs casques de réalité virtuelle (VR) respectifs, dont le lancement est prévu l'année prochaine.





Le fabricant de composants sud-coréen fournit déjà ses modules ToF pour les iPhones et les iPad. Les modules ToF envoient des lasers vers un objet et calculent la distance qui les sépare en mesurant le temps que met le laser à rebondir. Ces modules sont nécessaires pour les fonctions de RV et de réalité augmentée (RA).