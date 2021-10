Twitch assure que les mots de passe n'ont pas été volés lors du récent piratage

Malgré son statut de leader sur le marché du streaming et son contrôle par le géant Amazon, Twitch n'a pas échappé la semaine dernière à un piratage d'une grande ampleur qui marquera à jamais son histoire. Dès que le service de streaming a appris qu'une intrusion avait eu lieu et que plusieurs données sensibles avaient fuité, Twitch a immédiatement lancé une enquête interne.

Twitch assure que les mots de passe des utilisateurs et streamers n'ont pas été récupérés

La semaine dernière, le mot "Twitch" a fait la Une des Tops Tendance sur le réseau social Twitter. En regardant de plus près, on a pu se rendre compte que le service de streaming n'avait pas signé une grosse exclusivité, mais avait été victime d'un piratage où 125 Go de données ont été récupérés.

Dès que la filiale d'Amazon a eu connaissance de cet incident, une enquête interne a été lancée pour rapidement comprendre quelles données avaient fuité.



Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, les salaires des streamers entre août 2019 et octobre 2021 ont été publiés en ligne, ce qui a d'ailleurs permis de voir que le streaming rapporte beaucoup d'argent à certains.

Dans ces 125 Go, une masse informations sont sortis des locaux de Twitch, mais à aucun moment les mots de passe des utilisateurs et des streamers n'ont été compris. Du moins, c'est ce que le service de streaming assure dans un billet de blog.

Aujourd'hui, Twitch souhaite rassurer l'ensemble de ses fidèles qui craignaient une fuite de leurs mots de passe, surtout que beaucoup utilisent le même sur d'autres plateformes.

Le service explique :

Les mots de passe Twitch n'ont pas été exposés. Nous sommes également convaincus que les systèmes qui stockent les identifiants de connexion à Twitch, qui sont protégés avec bcrypt, n'ont pas été consultés, pas plus que les numéros de carte de crédit complets ou les informations bancaires ou ACH.

Twitch poursuit en révélant les principales informations qui ont été volées par les hackers. Le service affirme qu'il s'agissait essentiellement de données venant du référentiel du code source de Twitch, une tonne d'informations à propos des versements d'argent vers les créateurs de contenus sont aussi arrivées entre les mains des hackers.



L'enquête a également prouvé que l'impact envers les utilisateurs est extrêmement minime, d'ailleurs Twitch s'engage à contacter par mail toutes les personnes qui ont eu leurs informations personnelles compromises dans ce piratage.



Twitch rappelle prendre très au sérieux sa responsabilité de protéger vos données personnelles, vos mots de passe ainsi que vos informations de paiements qui sont enregistrés afin de faciliter la souscription à de futurs abonnements.

Cette intrusion qui a eu de graves conséquences dans la confidentialité des transactions financières entre Twitch et sa communauté de streamers a poussé la filiale d'Amazon à sécuriser davantage son service.



Twitch conclut son communiqué en présentant ses excuses auprès de ses utilisateurs qui sont toujours plus nombreux à accorder leurs confiances.

Une chose est sûre, c'est que le service de streaming fera tout pour que ce type d'incident marquant ne se reproduise jamais !

