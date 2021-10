Apple dévoile "Plan vocal" à 4,99€/mois pour son service Apple Music

Cette nouveauté figure dans les annonces inattendues. Apple a dévoilé ce soir un nouvel abonnement directement au sein de celui que vous payez déjà mensuellement. Une option "Voice Plan" va bientôt être disponible, elle sera facturée à 4,99€/mois et vous offrira une meilleure expérience de Siri x Apple Music. On vous explique tout !

Voice Plan, qu'est-ce que c'est ?

Dans son événement de ce soir, Apple a présenté un nouvel abonnement pour augmenter le coût moyen d'Apple Music et obtenir une meilleure rentabilité de son service de streaming.

Comme son nom l'indique, "Voice Plan" va fonctionner avec Siri, l'assistant vocal va devenir un incroyable soutien pour vous trouver les playlists idéales pour vos diverses activités dans la journée.

Quelques exemples :

"Dis Siri, joue-moi une playlist pour ma soirée football"

"Dis Siri, joue-moi une playlist pour un dîner romantique"

"Dis Siri, joue-moi une playlist pour m'aider à travailler"

Apple l'a assuré, Siri va vous trouver la playlist parfaite parmi les 30 000 qui sont actuellement disponibles sur le service de streaming. Que ça soit en anglais, en français, en allemand, en italien... Siri a reçu une formation exceptionnelle pour comprendre ce que vous voulez.

Comment s'inscrire ?

Pour souscrire à Voice Plan dès qu'il sera disponible, il faudra le demander à Siri directement. La phrase magique sera :

"Dis Siri, commence ma version d'essai d'Apple Music Voice". Pour ceux qui ne sont pas à l'aise de passer par une intelligence artificielle pour souscrire un abonnement à renouvellement mensuel, vous pourrez aussi souscrire via l'application Apple Music, une pop-up promotionnelle s'affichera dès que l'option sera disponible. Apple proposera une période d'essai de 7 jours pour tester Voice Plan.

Les abonnements

Apple a travaillé dur pour l'expérience Voice Plan, c'est d'ailleurs pour cela que la firme de Cupertino veut vous prouver le potentiel de cette nouvelle option avec la période d'essai d'une semaine.

Quand vous souscrirez à Voice Plan, vous aurez 3 abonnements mis à votre disposition.

Un tarif à 4,99€/mois, 9,99€/mois ou 14,99€/mois. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'abonnement famille peut être utilisé jusqu'à 6 personnes en même temps.

Des avantages supplémentaires pour les abonnés Voice Plan

Au-delà des recherches de playlists par Siri selon votre humeur du moment, les abonnés à l'option Voice Plan auront une "expérience intégrée personnalisée". Apple a expliqué qu'ils auront des suggestions en fonction de leurs préférences musicales encore plus poussées et une file d'attente spéciale pour la musique récemment diffusée via Siri.



Une nouvelle catégorie s'affichera également pour eux sur Apple Music, celle-ci s'appellera "Demandez simplement à Siri". C'est ici, où ils auront des conseils pour profiter au maximum de leur abonnement Voice Plan.

Disponible dans quel pays ?

Pour son lancement, Apple Music Voice Plan sera disponible dans de nombreux pays, voici la liste complète : l'Australie, l'Autriche, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, Hong Kong, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis.