Nouveaux MacBook Pro 2021 : nouveautés, prix et date

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

6



Comme vous le savez certainement, ce soir avait lieu une nouvelle Keynote présentée par Apple, notamment pour mettre en avant ses ordinateurs. Parmi les nouveautés très attendues, on retrouvait les MacBook Pro dans sa cuvée 2021 et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Pomme n'a pas déçu.

Commercialisée dans deux versions différentes de 14 et 16 pouces, la nouvelle machine ultra puissante a eu le droit à un renouveau au niveau du design. Exit la Touch Bar, bienvenue à l'écran mini-LED et ses contours plus fins, les puces M1 Pro et M1 Max, mais également au retour du chargeur magnétique MagSafe. C'est un vrai nouvel ordinateur.

Le design et l'écran

Nombreuses ont été les rumeurs autour de cette nouvelle version 2021 des MacBook Pro, et la plupart se sont révélées être vraies. À commencer par le design de la machine, avec des contours plus fins, laissant paraitre l'écran beaucoup plus impressionnant. Pour aller encore plus loin, les bords ne font que 3,5mm et sont 24% plus fins par rapport à son prédécesseur... Le tout avec une encoche, une première sur un Mac qui permet de loger la caméra FaceTime HD 1080p (au lieu de 720p) avec objectif grand-angle et processeur de signal d’image avancé avec traitement vidéo informatique.



Et c'est d'ailleurs l'écran qui semble être la plus grosse nouveauté de cette année, puisque ce dernier est désormais composé de mini-LED, tout comme l'iPad Pro. Baptisé Liquid Retina XDR, il permet une définition de 3 024 par 1 964 pixels et 3 456 par 2 234 pixels pour un ratio 16:10. L'écran reste en permanence à 1 000 nits et pourra monter jusqu'à 1 600 nits si besoin. Tout comme l'iPhone 13 Pro, le display affiche un taux de rafraichissement de 120 Hz, mais la machine s'adaptera !

Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz Taux de rafraîchissement fixes configurables : 47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz.



Pour le côté technique, on retrouve un habillage en alu et 2 ventilateurs très silencieux affichant 50% de débit en plus. Une conception qui permet de ne pas réveiller le ventilateur et de ne pas chauffer les doigts.

Les caractéristiques techniques

À l'avant, pour accompagner cette merveille d'écran, on retrouve une webcam 1080p sous encoche, mais on ne peut que constater tristement l'absence de Face ID. Le MacBook Pro 2021 sonne comme un rappel nostalgique, puisque la Touch Bar disparait au profit d'ingénieuses touches de fonction pouvant servir pour plusieurs types d'utilisation.



Ce n'est pas le seul retour aux origines, puisque pour cette cuvée, le chargeur magnétique MagSafe fait son grand retour. Pour finir, on retrouve à nouveau une prise HDMI, jack et cartes SD. 3 ports Thunderbolt 4 sont présents et peuvent également être utilisés pour recharger l'appareil. Une solution supplémentaire si vous n'avez pas votre chargeur MagSafe sur vous.

Lecteur de carte SDXC

Port HDMI

Prise casque jack 3,5 mm

Port MagSafe 3

Trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C) avec prise en charge de : Recharge DisplayPort Thunderbolt 4 (jusqu’à 40 Gbit/s) USB 4 (jusqu’à 40 Gbit/s)





Concernant la RAM, il est possible de monter jusqu'à 64 Go, permettant d'aller titiller le Mac Pro dans la gestion des flux. La vitesse de stockage est tout simplement impressionnante : 7,4 GB/s, soit deux fois plus rapide que la génération précédente.



Côté audio, Apple a voulu taper fort pour proposer un son digne d'un studio et a blindé les deux appareils de haut-parleurs. Petit plus, le MacBook Pro 2021 devient compatible avec l'Audio Spatial... On parle de 80% de basses en plus, alors que le dernier 16 pouces 2019 était déjà super à ce niveau-là.

Système audio à six haut-parleurs haute fidélité avec woofers à annulation de force

Son stéréo ample

Prise en charge de l’audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéo avec Dolby Atmos via les haut‑parleurs intégrés

Audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête lors de l’utilisation d’AirPods (3ᵉ génération), d’AirPods Pro ou d’AirPods Max

Ensemble de trois micros de qualité studio avec rapport signal sur bruit élevé et beamforming directionnel

Prise casque 3,5 mm avec prise en charge avancée des casques à haute impédance

Du côté la connectivité, on trouve le Wi‑Fi 6 802.11ax compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n/ac et le Bluetooth 5.0.

Autonomie

La batterie a également le droit à un coup de boost, et on note que cette dernière bénéficie de la charge rapide permettant d'arriver à 50% en seulement 30 minutes. L'autonomie monte en flèche, avec une tenue en lecture vidéo allant jusqu'à 17 heures sur le 14 pouces et 21 heures sur le 16 pouces.

Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo sur l’app Apple TV

Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil

Batterie lithium‑polymère intégrée de 70 Wh

Adaptateur secteur USB‑C 67 W (inclus avec la puce M1 Pro à CPU 8 cœurs)

Adaptateur secteur USB‑C 96 W (inclus avec la puce M1 Pro à CPU 10 cœurs et avec la puce M1 Max, disponible avec la puce M1 Pro à CPU 8 cœurs)

Câble USB‑C vers MagSafe 3

Capacité de charge rapide avec l’Adaptateur secteur USB‑C 96 W



Pour le poids, il faut compter 1.6 kg pour le premier et 2.1 kg pour le plus grand.



La puce M1 Pro

À l'intérieur, Apple a fait fort en implémentant une puce spécialement créée pour la machine, la M1 Pro, permettant l'incorporation de 10 cœurs CPU (8 rapides, 2 économes) et 16 cœurs GPU pour le modèle de base.



Cette prouesse permet de gagner 70 % en rapidité par rapport à la puce M1 et est 2x fois plus rapide que les anciens MacBook Pro i9...

La puce M1 Max

Mais, si cela ne vous suffit pas, la Pomme a également fait la présentation de la puce M1 Max, et devinez quoi ? C'est du lourd, très lourd... Le CPU est le même, mais grâce à cette dernière, il est possible d'aller plus loin en optant pour 24 ou 32 cœurs GPU selon la configuration !



Résultats ? Ce dernier est 5 fois plus rapide que l'ancien modèle dans sa meilleure configuration et permet de faire des prouesses avec la vidéo et le ProRes.



Les deux puces font bien mieux que la plupart de ses concurrentes à huit cœurs, tout en consommant 70 % de moins qu'une carte dédiée et 40 % moins qu'un ordinateur portable équivalent. De plus, elle permet de fonctionner avec quatre écrans externes en simultané, rien que ça... Une technologie impressionnante, mais pas gourmande !

Prix et disponibilité

Si vous êtes intéressé par l'une des deux versions du MacBook Pro 2021, il faut savoir que les commandes sont lancées dès aujourd'hui, avec une livraison prévue pour la semaine prochaine. Concernant le prix, il faudra débourser au minimum 2249€ (ou 1999$) pour la version de base en 14 pouces, tandis que la version 16 pouces sera vendue de base à 2749€ (ou 2 499 $). C'est cher, mais les performances justifient largement ces tarifs qui n'ont finalement pas bougé par rapport au dernier MacBook Pro 16 pouces sous Intel.



Toutes les informations sur le site Apple.