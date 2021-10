Bons plans iOS : Cultist Simulator, Alphaputt, Megalodon

Hier à 21:45 (Màj hier à 21:45)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Cultist Simulator, Alphaputt, Megalodon. L'occasion d'économiser 28€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.3.5, 56 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,99 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Megalodon (App, iPhone / iPad, v1.0, 57 Mo, iOS 11.0, WORLD OF DINOSAURS) passe de 0,99 € à gratuit. Plongez dans les mers anciennes pour découvrir le plus grand et le plus terrifiant des requins. Megalodon est une mini application AR sur C. megalodon, le requin éteint. Vous en apprendrez davantage sur ce requin bizarre à travers les diapositives qui regorgent d'informations complètes sur Megalodon.



Pendant ce temps, il y a une image 3D de la mâchoire d'un Megalodon, que vous pouvez faire pivoter dans n'importe quelle direction pour l'afficher sous plusieurs angles, ou vous pouvez la voir en réalité augmentée (RA) pour voir sa taille. Assurez-vous de lire le texte expliquant comment ce requin le plus terrifiant a eu la morsure la plus forte.



L'expérience incroyable de RA de l'application améliore également l'expérience d'apprentissage des utilisateurs. en un clin d'œil, vous trouverez Megalodon nageant juste à côté de votre bureau. Si vos amis ne vous croient pas, prenez une photo et envoyez-la-leur!



Les + : De quoi apprendre en s'amusant Télécharger l'app gratuite Megalodon





MovieSpirit (App, iPhone / iPad, v9.38, 202 Mo, iOS 11.0, Jacky Wu) passe de 3,99 € à gratuit. Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs.



Les + : Import de gif, photo, vidéo, voix, etc

Gestion du multi-couche vidéos (on peut superposer)

Slow et fast motion

Effets nombreux Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Mandalize (App, iPhone / iPad, v2.0, 99 Mo, iOS 11.0, Marvin Krueger) passe de 0,99 € à gratuit. Les mandalas sont de magnifiques œuvres d'art où un certain segment est répété plusieurs fois, ce qui donne un merveilleux effet visuel. Cette application est là pour vous permettre de créer facilement des mandalas à partir de vos propres images ou d'images de la bibliothèque d'images intégrée.



Sélectionnez une image et jouez avec les différents paramètres que vous pouvez ajuster. Vous pouvez également animer le mandala.



Les + : Chargez vos propres images

Personnalisez différents paramètres

Reposant Télécharger l'app gratuite Mandalize





Jeux gratuits iOS :

Neo Monsters (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.23.1, 402 Mo, iOS 8.0, ZigZaGame Inc.) passe de 0,99 € à gratuit. Capturez et faites évoluer plus de 900 monstres dans un univers qui vous fera très certainement penser à un certain Pokémon sur Nintendo DS.



Vous allez incarner l'héritier du ranch à monstres de votre défunt oncle. Vous pourez par la suite explorer un monde avec plus de 900 monstres à capturer et les entraîner pour créer l'équipe ultime.



Les + : Ceux qui aiment Pokémon devraient adorer...

Durée de vie Télécharger le jeu gratuit Neo Monsters





Alphaputt (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.2, 545 Mo, iOS 10.0, Sennep) passe de 2,99 € à gratuit. Alphaputt est ce bel endroit où la typographie rencontre le mini-golf. Trou après trou, parcourez le terrain des mots en déclinant toutes les lettres de l’alphabet avec vos amis.



Alphaputt propose un jeu de mini-golf magnifique, en 3D isométrique et avec une tonne de surprises comme des ovnis ou des aspirateurs.



Les + : Sublime

Plutôt original ! Télécharger le jeu gratuit Alphaputt





Symmetry Drawing (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0.1, 68 Mo, iOS 11.0, App Advisory) passe de 2,99 € à gratuit. Le but de Symmetry Drawing est simple, et son nom parle pour le concept : devant vous, la moitié d'un dessin. Il vous faudra dessiner la partie manquant avec la meilleure symétrie possible.



Plusieurs niveaux et difficultés sont présents, à vous de montrer ce que vous valez avec un crayon !



Les + : Original

Pas mal de niveaux Télécharger le jeu gratuit Symmetry Drawing





Promotions iOS :

Animatix (App, iPhone / iPad, v1.4.2, 46 Mo, iOS 9.0, Code Organa) passe de 2,99 € à 1,99 €. Mettez vos photos en mouvement.



Animatix transforme vos photos en animations et en dessins animés captivants. Elle utilise des techniques d'animation du monde réel pour donner vie à vos photos, en ajoutant un mouvement qui insuffle la vie dans leurs bords et leurs couleurs. Choisissez parmi 24 styles d'animation, puis faites ressortir vos animations avec l'un des nombreux effets uniques de dessins animés, de bandes dessinées, de croquis et d'art de Animatix. Peaufinez vos résultats pour obtenir le look parfait et partagez vos créations en tant que GIFs, vidéos ou Live Photos.



Les + : Le résultat plutôt cool ! Télécharger Animatix à 1,99 €





Youtubers Life: Gaming Channel (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.6, 483 Mo, iOS 10.0) passe de 8,99 € à 2,99 €. Youtubers Life est le jeu ultime de simulation/tycoon dans lequel vous pourrez vous épanouir à devenir le plus grand bloggeur de jeux vidéo de tous les temps en éditant des vidéos, accroître le nombre de tes fans et devenir riche.



Créez votre personnage -personnalisez le à votre guise, il y a des centaines de combinaisons possible - et commencez à faire vos premières vidéos dans l'appartement confortable de vos parents, où vous avez grandi depuis tout petit.



Enregistrez vos gameplays, achetez de nouvelles/anciennes consoles, gardez un œil sur vos tâches journalières et sociabilisez-vous pour augmenter votre popularité mais pensez aussi à gérer votre temps pour vos fans, vos amis et votre famille.



Les + : Très complet

Les nombreuses possibilités Télécharger Youtubers Life: Gaming Channel à 2,99 €