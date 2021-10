Apple dit que le système thermique des MacBook Pro 2021 sera rarement sollicité

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ne sont pas uniquement surpuissants, ils intègrent également une conception interne entièrement nouvelle, avec notamment une amélioration du châssis par rapport à son prédécesseur pour la dissipation de chaleur.

Une gestion de la chaleur largement améliorée

Apple affirme que le nouveau système de régulation thermique de ses derniers MacBook Pro haut de gamme est capable de déplacer 50 % d'air en plus à des vitesses de ventilateur inférieures. Bien que la nouvelle conception thermique soit grandement améliorée, l'efficacité des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max signifie que pour la plupart des clients, les "ventilateurs ne s'allumeront jamais" pour les tâches effectuées quotidiennement, selon Apple.

Le vice-président principal de l'ingénierie matérielle d'Apple, John Ternus, a vanté au cours du keynote d'Apple cette semaine que le nouveau châssis a été conçu avec un "accent intense sur les performances et l'utilité". Les nouveaux MacBook Pro 2021 sont "usinés avec précision autour d'un système thermique avancé", a-t-il ajouté. Dans l'ensemble, la nouvelle architecture thermique permet aux nouveaux MacBook Pro de maintenir de hautes performances sur des périodes plus longues, sans surchauffe ni obliger les ventilateurs à souffler à des vitesses élevées.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, tous deux configurables avec les puces M1 Pro ou M1 Max, sont actuellement disponibles en précommande et commenceront à être expédiés aux clients la semaine prochaine. Si les délais s'allongent chez Apple, on les retrouvent désormais chez les revendeurs comme Amazon, Fnac et Darty.