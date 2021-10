Astuce : les AirPods 3 peuvent être contrôlés par le boîtier !

Apple a dévoilé les AirPods 3 lundi lors de son keynote d'octobre aux côtés des nouveaux MacBook Pro. Les derniers écouteurs sans fil arborent un nouveau design, un son spatial pour une expérience d'écoute plus immersive, une charge plus rapide et une meilleure autonomie de la batterie, une compatibilité MagSafe, ainsi qu'une résistance à la transpiration et à l'eau. Mais saviez-vous que leur boîtier cache une nouveauté ?

Un capteur de force aussi sur le boitier des AirPods 3

Le capteur de force d'Apple, qui ne se trouvait auparavant que dans la tige de l'AirPod Pro, est désormais également intégré à l'étui, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'étui pour lire ou mettre en pause de la musique, sauter des chansons et répondre aux appels.

Voici comment utiliser le boîtier des AirPods 3 comme télécommande.

Comment utiliser le capteur de force sur le boîtier des AirPods 3 pour la musique

Lecture ou pause : Pressez 1x le boîtier des AirPods 3.

: Pressez 1x le boîtier des AirPods 3. Passer en avant : Pressez 2x le boîtier des AirPods 3.

: Pressez 2x le boîtier des AirPods 3. Passer en arrière : Pressez 3x le boîtier des AirPods 3.

Comment utiliser le capteur de force sur le boîtier des AirPods 3 pendant les appels téléphoniques

Répondre à un appel : Pressez le boîtier une fois.

: Pressez le boîtier une fois. Refuser un appel ou raccrocher : Pressez le boîtier deux fois.

Vous pouvez également toujours effectuer ces tâches avec vos écouteurs AirPods 3 avec les gestes classiques des AirPods.

Contrôler l'audio avec les écouteurs des AirPods 3

Lecture ou pause audio : Appuyez une fois sur le capteur de force sur la tige de l'un de vos AirPods.

: Appuyez une fois sur le capteur de force sur la tige de l'un de vos AirPods. Passer en avant : Appuyez deux fois sur la tige.

: Appuyez deux fois sur la tige. Passer en arrière : Appuyez trois fois sur la tige.

Appels téléphoniques avec les écouteurs des AirPods 3

Répondez à un appel : Appuyez sur le capteur de force sur la tige.

: Appuyez sur le capteur de force sur la tige. Refuser un appel ou l'envoyer à la messagerie vocale : Appuyez deux fois sur le capteur sur la tige.

Pour en savoir plus, découvrez les nouveaux AirPods 3 qu'on a présentés lundi 18 octobre lors du keynote.