Apple pourrait faire face à encore plus de pression pour le stockage des données en Chine

Hier à 23:49

Julien Russo

Réagir



Cela fait depuis fort longtemps que la Chine a une mauvaise réputation en ce qui concerne le respect de la vie privée, le gouvernement est régulièrement accusé d'espionner la population et d'être un peu trop curieux en ce qui concerne les données personnelles... Sans surprise, les entreprises comme Apple évitent le plus possible de stocker les données clients sur des serveurs localisés en Chine, mais ce n’est pas toujours aussi facile de résister à la pression.

Apple sur le point de craquer ?

Selon un récent rapport de The Information, les entreprises technologiques américaines font face à des pressions répétitives du gouvernement chinois pour que le stockage des données clients se fasse en priorité en Chine.

Si de nombreuses entreprises comme LinkedIn ou encore Tesla refusent catégoriquement de céder aux demandes insistantes du gouvernement chinois, d'autres entreprises comme Apple ont déjà baissé les bras et ouvert des centres pour stocker les données clients.



Le problème, c'est que maintenant la Chine a compris qu'Apple était potentiellement une proie facile, puisqu’après tout il est logique que le gouvernement se dise : "ça a marché une fois, pourquoi pas deux ?".

Le rapport explique que les autorités chinoises pourraient bientôt monter d'un cran dans les exigences envers Apple pour que l'entreprise stocke encore plus de données en Chine.

Apple est sensible au chantage quand il s'agit de la Chine, le pays représente tout de même une grande partie de ses revenus dans les résultats trimestriels, être sanctionné et ne plus pouvoir vendre une catégorie de produit ou de service serait catastrophique.

Le gouvernement chinois le sait très bien et pourrait jouer sur ce terrain pour faire céder la firme de Cupertino.



La situation est observée de près par les spécialistes, la plupart affirment aujourd'hui que si Apple accepte de stocker plus de données en Chine, cela sera très critiqué par les législateurs américains, mais aussi les médias et consommateurs qui voient d'un mauvais œil une entreprise américaine aussi puissante se soumettre à des pressions qui pourraient impacter ses revenus.

Apple est discret dès que le sujet concerne la Chine

La firme de Cupertino n'aime pas parler de la Chine dans les médias, cependant en 2018 pour des questions de transparence, l'entreprise n'a pas eu d'autres choix que d'informer ses clients chinois que leurs données iCloud était maintenant stockée en Chine.

Évidemment, sans les négociations par la force du gouvernement, jamais Apple n'aurait accepté de stocker des données dans le pays.

Selon le rapport de The Information, la tendance pourrait continuer dans ce sens avant l'année prochaine.

Des règles supplémentaires qui entrent en vigueur cette année pourraient forcer Apple à conserver encore plus d'informations en Chine, telles que les statistiques d'utilisation de l'iPhone et les journaux des connexions et des communications des appareils qui passent par les serveurs d'Apple. Ces données sont particulièrement sensibles parce que les autorités chinoises pourraient les utiliser pour identifier et suivre les personnes, car elles peuvent contenir des informations sur l'emplacement de leur appareil et la façon dont ils utilisent leurs appareils.

Le gouvernement chinois va tellement loin dans ses démarches que les autorités chinoises ont débarqué à l'improviste en 2015 dans les bureaux d'Apple à Shanghai. Ils ont demandé à voir les responsables les plus hauts placés dans les locaux pour discuter avec eux et exprimer le fait que l'entreprise : "avait besoin de commencer à stocker des informations telles que les données de vente de leurs magasins de détail chinois à l'intérieur du pays". À la suite de cet événement, une remontée urgente a eu lieu vers le siège d'Apple en Californie.

Heureusement, cela ne concerne que les utilisateurs résidents en Chine, les clients européens, américains eux continuent à être hébergés dans les centres de données habituels.