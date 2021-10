Apple veut que Siri prononce mieux les prénoms

Quand on compare les assistants vocaux aujourd'hui à ceux qui existaient il y a 10 ans en arrière, c'est le jour et la nuit. S'ils sont aujourd'hui aussi performants, c'est grâce au travail qu'ont fourni des géants comme Amazon, Google et Apple, mais aussi grâce aux enregistrements provenant des utilisateurs. Cependant, il y a un problème qui persiste spécifiquement avec Siri, c'est la prononciation des prénoms !

Siri bientôt un pro des prénoms

Vous possédez un prénom qui n'est pas simple à prononcer ?

Il est possible que vous ayez déjà vécu une mauvaise expérience avec un assistant vocal qui a essayé de personnaliser sa réponse en citant votre prénom, mais qui l'a fait d'une manière chaotique !

Aujourd'hui, la prononciation des prénoms par certains assistants vocaux est similaire à celle d'un enfant de 6-7 ans, elle est très souvent bâclée et fait souvent l'objet d'un oubli des accents.



Apple a décidé de remédier à ce problème, l'entreprise a déposé une nouvelle demande de brevet (numéro 20210327409) avec comme intitulé "systèmes et procédés de prononciation des prénoms". Dans ce brevet, il est clairement précisé qu'Apple travaille sur diverses techniques pour que Siri devienne irréprochable dès qu'il s'agira de prononcer un prénom, qu'il soit anglais, français, japonais, russe...



Dans le descriptif du brevet, la firme de Cupertino explique qu'aujourd'hui Siri est formé dans chaque pays pour savoir prononcer les prénoms les plus populaires, l'assistant vocal peut savoir en dire jusqu'à des milliers convenablement. Cependant, ce n'est pas suffisant puisqu'il y a des millions de noms uniques qui sont utilisés.

Pour rendre plus efficace la prononciation des prénoms (surtout ceux avec des accents mis sur les syllabes individuelles), Apple souhaite pousser les choses encore plus loin avec une nouvelle technique. En plus de l'utilisation d'un dictionnaire ou d'un lexique, le géant californien veut que Siri surpasse ses limites dès qu'un prénom comporte un accent compliqué.



Le brevet explique qu'Apple cherche à faire correspondre le nom de l'utilisateur à une pluralité de composants monosyllabiques. En les combinant, il devient plus facile de construire une prononciation phonétique du nom. À l'heure actuelle, Siri est invité à deviner la prononciation d'un nom quand celui-ci n'a pas été modélisé dans le lexique de la parole. Le problème, c'est que ce procédé ne fonctionne pas toujours et peut s'avérer être frustrant pour un utilisateur qui vient d'acheter un produit Apple.



Ce brevet déposé dans le registre de l'USPTO sera peut-être l'une des nouveautés dans une future mise à jour iOS.

Apple semble en tout cas déterminé à faire un grand effort dans ce domaine.



